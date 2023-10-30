С ноября вступает в силу ряд важных изменений, которые затронут многих россиянМурманский бизнес стал чаще предлагать ежедневные зарплаты
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.10.23 19:30

На Кольском полуострове задумываются о новых видах туристических маршрутов

Почти ноябрь пришёл, и местные туроператоры уже вовсю строят планы на зимний период. По их словам, интерес к столице Заполярья всё такой же сильный, каким и был. Всё больше на Кольском полуострове задумываются и о новых видах туристических маршрутов.

Благодаря простой логистике и доступным билетам количество желающих посетить Мурманск не становится меньше. Большинство гостей приезжают в столицу Заполярья из Санкт-Петербурга и Москвы, отмечают специалисты.  Есть прогнозы и по иностранным туристам.

Юлия Кузьминых, аттестованный гид-переводчик по Мурманской области: «Заграница появляется потихонечку в наших списках. Как вы знаете, у нас налаживаются довольно тёплые отношения с Китайской Народной Республикой после пандемии. Поэтому мы очень ждём оттуда гостей, в том числе».

Что касается зимнего туристического сезона, то по словам местных гидов, он переживает бум, свободных мест почти не будет. По крайней мере, что касается популярных у гостей объектов, например, Саамской деревни и горнолыжных склонов Кировска. Что касается цен на билеты, то всё как и везде: завит от времени их покупки и желаемых для посещения дат. Праздники – всегда дороже.

Юлия Кузьминых, аттестованный гид-переводчик по Мурманской области: «Мы продаём национальный маршрут. Нужно понимать, что наш регион вошёл в эту программу. У нас есть национальный маршрут, который реализует несколько туроператоров. И там есть средняя стоимость. Средняя стоимость примерно 26 тысяч рублей при размещении в гостинице четыре звезды. При размещении в гостинице без звёзд стоимость базового пакета составляет всего 22 тысячи рублей».

К этой стоимости прибавляем плюс-минус 10 тысяч на дорогу туда-обратно, а также траты на экскурсии и еду. В вышеперечисленных пакетах услуг питание предоставляется только раз в день, например, можно выбрать обед или ужин.

Промышленно-индустриальный туризм – тот тип туризма, который так активно хотят развивать сейчас на Севере. Главное, есть запрос и желающие посмотреть на наши действующие предприятия. С производствами поменьше диалог более-менее налажен, на данный момент всё упирается в коммуникацию с крупными заводами.

Юлия Кузьминых, аттестованный гид-переводчик по Мурманской области: «Обещают нам много-много всякого. Вывозят нас на рекламные туры. А вот гостям, к сожалению, в то время, когда у нас поступает запрос, мы предложить ничего не можем. И конкурсы проводят и списки всех этих предприятий огромные, но, когда дело доходит до дела, никого привести мы туда не можем – ни сборную группу, ни школьников - никого. Поэтому, если предприятия есть, которые готовы работать по профориентации, даже в первую очередь по профориентации, потому что дети не могут понять, кто такой учёный, если они не увидят его в живую».

Несмотря на медленное развитие такого вида туризма на севере всё так же немало достопримечательностей. Атомный ледокол «Ленин» – одна из фишек столицы Заполярья. Туристы с разных краёв земли здесь – в порядке вещей.  

Напомним, что к 1 июля 2024 года все гиды должны пройти аттестацию. Сделано это в первую очередь для того, чтобы повысить качество туристических услуг, а это ещё одни шаг к развитию гостевого бизнеса.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Сегодня День автомобилиста: в каких регионах им предлагают самые большие зарплаты
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПАСЗР ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕНаталья Давыденкова: рак молочной железы. Какие возможности по диагностике и лечению есть у мурманских онкологов? Кто входит в группу риска и возможно ли выжить с 4-й стадией рака?Заведующий отделением неврологии Иван Джулай: о распространенных неврологических нарушениях. Что такое остеохондроз? Как жить с рассеянным склерозом? Симптоматика, диагностика и лечение
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
27.10.23 22:49
Думала ли Советская страна, что успехи освоения нашего края будут потомками воспеваться на Феодоритовских чтениях с отведением роли царствованию императора Николая II?
Комментарий к новости:«Человек в истории Севера»: в Мурманске проходят Феодоритовские чтения
Борис
26.10.23 22:26
Вот это уже реальная поддержка! Валентина Ивановна, очень благодарны вам!
Комментарий к новости:Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко подписала постановление о государственной поддержке социально-экономического развития Мурманской области
Алина
26.10.23 21:40
Громадное спасибо Валентине Ивановне! Обещала и сделала!
Комментарий к новости:Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подписала постановление о государственной поддержке социально-экономического развития Мурманской области
-Правовая консультация (18+)Господдержка: как узнать о своих льготах и положенных выплатах и претендовать на них. Инструкция от hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире23:20«Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя». Художественный фильм (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)За год россияне стали больше экономить, но и у стратегии «больше тратить» увеличилось число приверженцев-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 27 копеек, доллар укрепляется почти на 3 копейки-PRO Энергетику (18+)Филиал АО «МЭС» «Ковдорская электросеть» внедряет автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учёта электрической энергии (АИИС КУЭ)-PRO ЖКХ (18+)1 марта 2024 года вступит в силу новый ГОСТ услуг управления многоквартирными домами-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)С ноября вступает в силу ряд важных изменений, которые затронут многих россиян
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика