На Кольском полуострове задумываются о новых видах туристических маршрутов

Почти ноябрь пришёл, и местные туроператоры уже вовсю строят планы на зимний период. По их словам, интерес к столице Заполярья всё такой же сильный, каким и был. Всё больше на Кольском полуострове задумываются и о новых видах туристических маршрутов.

Благодаря простой логистике и доступным билетам количество желающих посетить Мурманск не становится меньше. Большинство гостей приезжают в столицу Заполярья из Санкт-Петербурга и Москвы, отмечают специалисты. Есть прогнозы и по иностранным туристам.

Юлия Кузьминых, аттестованный гид-переводчик по Мурманской области: «Заграница появляется потихонечку в наших списках. Как вы знаете, у нас налаживаются довольно тёплые отношения с Китайской Народной Республикой после пандемии. Поэтому мы очень ждём оттуда гостей, в том числе».

Что касается зимнего туристического сезона, то по словам местных гидов, он переживает бум, свободных мест почти не будет. По крайней мере, что касается популярных у гостей объектов, например, Саамской деревни и горнолыжных склонов Кировска. Что касается цен на билеты, то всё как и везде: завит от времени их покупки и желаемых для посещения дат. Праздники – всегда дороже.

Юлия Кузьминых, аттестованный гид-переводчик по Мурманской области: «Мы продаём национальный маршрут. Нужно понимать, что наш регион вошёл в эту программу. У нас есть национальный маршрут, который реализует несколько туроператоров. И там есть средняя стоимость. Средняя стоимость примерно 26 тысяч рублей при размещении в гостинице четыре звезды. При размещении в гостинице без звёзд стоимость базового пакета составляет всего 22 тысячи рублей».

К этой стоимости прибавляем плюс-минус 10 тысяч на дорогу туда-обратно, а также траты на экскурсии и еду. В вышеперечисленных пакетах услуг питание предоставляется только раз в день, например, можно выбрать обед или ужин.

Промышленно-индустриальный туризм – тот тип туризма, который так активно хотят развивать сейчас на Севере. Главное, есть запрос и желающие посмотреть на наши действующие предприятия. С производствами поменьше диалог более-менее налажен, на данный момент всё упирается в коммуникацию с крупными заводами.

Юлия Кузьминых, аттестованный гид-переводчик по Мурманской области: «Обещают нам много-много всякого. Вывозят нас на рекламные туры. А вот гостям, к сожалению, в то время, когда у нас поступает запрос, мы предложить ничего не можем. И конкурсы проводят и списки всех этих предприятий огромные, но, когда дело доходит до дела, никого привести мы туда не можем – ни сборную группу, ни школьников - никого. Поэтому, если предприятия есть, которые готовы работать по профориентации, даже в первую очередь по профориентации, потому что дети не могут понять, кто такой учёный, если они не увидят его в живую».

Несмотря на медленное развитие такого вида туризма на севере всё так же немало достопримечательностей. Атомный ледокол «Ленин» – одна из фишек столицы Заполярья. Туристы с разных краёв земли здесь – в порядке вещей.

Напомним, что к 1 июля 2024 года все гиды должны пройти аттестацию. Сделано это в первую очередь для того, чтобы повысить качество туристических услуг, а это ещё одни шаг к развитию гостевого бизнеса.