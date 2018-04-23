На Кольском проспекте «БМВ» в лобовом столкновении проверила на прочность «Дэу»

Серьёзное ДТП произошло в Мурманске в прошедшие выходные.

20 апреля на Кольском проспекте водитель автомобиля «БМВ», двигаясь в сторону улицы Кооперативной, нарушил правила дорожного движения и проехал на запрещающий сигнал светофора, после чего произошло столкновение с автомобилем «Дэу», который двигался во встречном направлении на разрешающий сигнал светофора.

Машину погнуло настолько, что водитель не смог выбраться самостоятельно, его доставали спасатели, прибывшие на место ДТП. В результате происшествия 25-летний водитель и 29-летний пассажир «Дэу» госпитализированы в больницу.

По данному факту проводится проверка.