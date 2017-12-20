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День за днём с «Арктик-ТВ»20.12.17 19:30

На Кольском проспекте открыли новую аптеку

В Первомайском округе Мурманска открылась новая аптека городской сети. В первое время фармацевты обещаю радовать посетителей сниженными ценами на лекарства. А в особенности - на витаминные добавки, которые весьма актуальны в зимнюю пору.

Светлый зал, более 7000 наименований лекарств, просторные подсобные помещения. Это уже 18-я аптека, открывшаяся в Мурманске под брендом «Первая». Уже стало традицией открывать по новому отделению  под новогодние праздники.

- Мы проводили маркетинговые исследования. Считаем, что здесь наши услуги будут востребованы, - говорит Олег Ноздрачев, руководитель сети муниципальных аптек. - Но время покажет и покупатели, которые будут оставлять отзывы, пользоваться услугой.

Прежде чем открыть отделение на Кольском,70, сотрудники аптеки тщательно изучали спрос на рынке. В итоге, приняли решение сделать упор на расширенное предложение витаминов и биологически активных добавок. Сейчас на витринах более пятисот наименований. Это то, что надо в полярную ночь северянам. Кстати, первое время цены будут снижены в честь открытия аптеки.

- Ещё одна хорошая новость: «Первая Аптека» участвует в соцпрограмме «Городская карта поддержки», - напоминает Людмила Левченко, заместитель главы администрации города Мурманска. - Благодаря ей в 2017 году мурманчане сэкономили на лекарствах более 2,5 миллиона рублей.

 

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