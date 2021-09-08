На Кольском заливе проходят масштабные учения по защите территорий, входящих в Арктическую зону РФ

В семи регионах России – республиках Коми и Саха-Якутия, Красноярском крае, Ненецком и Чукотском автономных округах, Архангельской и Мурманской областях – по поручению Президента РФ проходит межведомственное опытно-исследовательское учение по выполнению мероприятий по защите территорий, входящих в Арктическую зону Российской Федерации, от чрезвычайных ситуаций.

Кольский залив, яркое солнце и лайнер «Принцесса Анастасия»… Так, например, мог начинаться морской круиз на Шпицберген или к Земле Франца Иосифа. Но романтика приключений в северных широтах пассажирам судна в этот раз не светит. Они стали участниками масштабных комплексных учений, которые затронут семь регионов России.

Оцените размах: пока с борта условно терпящей бедствие «Принцессы Анастасии» неспешно эвакуируют людей, на вертолётах и шлюпках, в воде и воздухе разворачивается ещё несколько операций - этапов учений. Спасатели ставят боновые заграждения и собирают разлившиеся нефтепродукты.

Но куда более захватывающе наблюдать за водолазом, который медленно спускается в залив на парашюте. Перед специалистами в гидрокостюмах стоит задача обезвредить потенциально опасный объект. Работать приходится на глубине около 70 метров.

Некоторые этапы учения было видно и с набережной Морского вокзала в Мурманске. Спасатели развернули здесь большую выставку техники и снаряжения, которое используют в разных регионах, в том числе для работы в сложных Арктических условиях.

Дмитрий Татаров, заместитель начальника по государственной противопожарной службе главного управления МЧС России по Мурманской области: «На данном этапе будут выставляться около 72 экспонатов для проведения операции, связанной с аварийно-спасательными работами в Арктике. Начиная от подводного снаряжения и кончая аэролодками и высотной техникой, которая у есть нас на Кольском полуострове».

Всего участие в учениях принимает почти 400 человек. И ещё 36 наблюдателей из 14 стран в рамках Арктического совета, включая США, Канаду, Норвегию, Францию, Италию, Финляндию, Швейцарию, Нидерланды, Данию, Великобританию, Индию.