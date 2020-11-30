На Кольском заливе впервые перегрузили сжиженный природный газ с танкера на танкер

Во время оперативного совещания стало известно, что в Кильдинском проливе Баренцева моря завершили уникальную операцию - впервые в России сжиженный природный газ перегрузили «борт-в-борт» с танкера на танкер.

Перегрузка выполнялась на специально созданном временном рейдовом перегрузочном комплексе в границах морского порта Мурманск. Такой комплекс - важный шаг в развитии цепочки поставок сжиженного природного газа из российской Арктики на мировые рынки газа.