На Кольской флотилии разнородных сил Северного флота прошёл традиционный турнир по пляжному волейболу

Участие в нём приняли около 70 жителей Мурманской области.

В Полярном завершилась серия игр шестого открытого турнира Кольской флотилии по пляжному волейболу. У нас на севере такой экзотический вид спорта, закалят и характер, и тело, считают участники соревнования. Даже развивает новые физические навыки.

Из Мурманска, Североморска, Мончегорска, Никеля, Кандалакши и других городов области – на историческую родину Северного флота приехали около 70 спортсменов. Приняли игроков радушно.

Иван Дронов, капитан волейбольной сборной Кольской флотилии команды «Альбатрос»: «Участникам предоставляются палатки для переодевания, нигде подобного не происходит. Организуется горячее питание. Центром волейбола за Полярным кругом мы считаем наш город воинской славы Полярный. Всех рады видеть всегда».

В этом году военнослужащие порадовали спортсменов ухой, приготовленной в условиях полевой кухни. Что касается самого соревнования, то игры состоялись в нескольких зачётах: мужском, женском и смешанном. Пляжный сезон игр, полагают спортсмены, стоит несколько увеличить во времени: соревнования должны проходить с открытием и закрытием, а также в несколько этапов для возможности оценки расстановки сил соперников и отдыха игроков.

Екатерина Алмаева, команда по пляжному волейболу «Североморск»: «Играют одни и те же люди, поэтому хотелось бы сравнивать от турнира к турниру, как по-разному люди занимают места в сетке. Надо сделать Лигу».

Победу среди мужчин одержали «Белые росы» - сборная Полярного и Североморска, среди женщин – представительницы кандалакшской команды «Тип-топ». В смешанной категории лучшей стала команда «Североморск» из столицы Северного флота.