На Кольской ГМК сегодня пытаются ликвидировать серьёзный пожар

Утром 14 сентября загорелся один из цехов Кольской ГМК в Мончегорске. На место ЧП незамедлительно прибыли экстренные службы. Из помещения оперативно был эвакуирован весь персонал, а работа самого цеха электролиза никеля остановлена.

Утром 14 сентября загорелся один из цехов Кольской ГМК в Мончегорске. На место ЧП незамедлительно прибыли экстренные службы.

Из помещения оперативно был эвакуирован весь персонал, а работа самого цеха электролиза никеля остановлена.

Руководство компании и спасатели сообщают о том, что пострадавших нет. У здания частично обрушилась кровля, огонь охватил примерно 600 кв. метров.

На место ЧП приехал и заместитель губернатора Эрик Хисматуллин.

Как сообщили в пресс-службе КГМК, для расследования причин произошедшего создана комиссия. Компания проводит оценку последствий случившегося, о её результатах будет сообщено дополнительно.