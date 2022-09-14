День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.09.22 19:30
На Кольской ГМК сегодня пытаются ликвидировать серьёзный пожар
Утром 14 сентября загорелся один из цехов Кольской ГМК в Мончегорске. На место ЧП незамедлительно прибыли экстренные службы. Из помещения оперативно был эвакуирован весь персонал, а работа самого цеха электролиза никеля остановлена.
Утром 14 сентября загорелся один из цехов Кольской ГМК в Мончегорске. На место ЧП незамедлительно прибыли экстренные службы.
Из помещения оперативно был эвакуирован весь персонал, а работа самого цеха электролиза никеля остановлена.
Руководство компании и спасатели сообщают о том, что пострадавших нет. У здания частично обрушилась кровля, огонь охватил примерно 600 кв. метров.
На место ЧП приехал и заместитель губернатора Эрик Хисматуллин.
Как сообщили в пресс-службе КГМК, для расследования причин произошедшего создана комиссия. Компания проводит оценку последствий случившегося, о её результатах будет сообщено дополнительно.
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Последние комментарии
Татьяна
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