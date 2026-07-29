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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.07.26 19:30

На команду Кандалакшского округа в решении вопросов жителей стоит равняться: губернатор Мурманской области Андрей Чибис совершил рабочую поездку на юг региона

С 2019 года в рамках программы реновации ЗАТО и плана «На Севере – жить!» в Кандалакше и округе реализованы различные работы, которые распространились на медицинские и образовательные учреждения, молодёжные пространства, жилые дома, дороги и городские территории.

Большое внимание правительство Мурманской области уделяет обращению жителей. Благодаря запросам неравнодушных граждан и реагированию представителей власти в Кандалакше заметны значительные перемены.

Поэтому во время рабочего визита в город Андрей Чибис в первую очередь отправился на встречу с жителями. Северяне не только сообщали о существующих проблемах, но и благодарили губернатора за проделанную работу, отмечая значительное преображение их малой родины.

Один из вопросов прозвучал от учителя физкультуры. Он касался ремонта спортплощадки у первой школы на улице Данилова.

Губернатор отметил, что после оценки затрат можно будет планировать благоустройство спортивного объекта в бюджете следующего года.

С просьбой о введении социальной выплаты для детей с непереносимостью глютена к губернатору обратилась депутат Мурманской областной Думы Ирина Просоленко.

Ирина Просоленко, депутат Мурманской областной Думы: «Безглютеновая диета влечёт за собой определенные материальные сложности, таким больным надо помогать».

После общения с жителями губернатор провёл двустороннюю встречу с главой Кандалакшского округа Александром Самариным, обратив особое внимание на обратную связь с местными жителями.

Губернатор отметил, что изменения ощущаются и радуют северян. Одна из локаций, где произошли перемены, стадион «Локомотив». В прошлом году в рамках губернаторской программы «На Севере – твой проект» там появилось освещение. В скором времени на территории установят раздевалки. К слову, на днях стадион отметил юбилей, 90 лет.

Василий Савенков, директор МАУ «Дворец спорта» г. Кандалакша: «Это место притяжения, место силы. С 1936 года здесь ведётся активная работа».

Это место востребовано как у любителей, так и у профессиональных спортсменов. Скейт-парк пользуется популярностью у молодёжи, а на просторном поле оттачивают навыки футболисты.

Андрей Черкасов, спортсмен: «Я всю жизнь занимался футболом, постоянные тренировки, соревнования, уже не могу из жизни это убрать. Ни дня не было, чтобы дети здесь не занимались, не играли».

Еще одно пространство, в котором юные жители Кандалакши могут обучиться новым техникам, – центр БПЛА. Здесь ребята осваивают основы программирования полётов, робототехнику и роботизированные системы. Центр открывает двери для новых проектов, соревнований и практических занятий.

Федор Кучеров, ученик центра БПЛА г. Кандалакша: «Всё в хорошем состоянии, всё на высшем техническом уровне».

Работы продолжаются и в Кандалакшской ЦРБ. В 2025 году выполнен ремонт отделения анестезиологии и реанимации. На оснащение отделения направлено ещё 188 млн рублей для закупки современного оборудования и новой мебели. А в детском саду №62 в этом году выполняется капитальный ремонт: завершены работы по обновлению кровли, в процессе отделка внутренних помещений и бассейна.

Кандалакшская Набережная – место отдыха, которое появилось в городе в 2022 году.

День глава региона завершил визитом именно на эту локацию и подвёл итоги объезда.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Кандалакша находится в порядке, является местом притяжения, тут очень красиво».

На следующий день губернатор продолжил рабочую поездку в Кандалакшском округе, посетив Зеленоборский и Лупче-Савино.

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