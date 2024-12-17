На комиссии Госсовета Андрей Чибис предложил долгосрочный национальный проект «Северный морской путь и Арктика»

Глава региона во время пленарной сессии форума «Кристалл роста: к русскому экономическому чуду» заявил о необходимости разработки и запуска национального проекта «Северный морской путь и Арктика». Участие в событии Андрей Чибис принял в формате видеоконференцсвязи.

Напомним, ранее вопросы о необходимости приоритезации Арктики в действующих нацпроектах и разработки нового поднимались на заседании рабочей группы комиссии Госсовета в феврале этого года. А в ноябре инициатива получила поддержку.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Президент чётко заявил, что следующие десятилетия Россия будет прирастать Арктикой и северными территориями. За последние несколько лет, с учётом решений президента и действий правительства, нам удалось активно продвинуться вперёд. Но сегодня наши бывшие партнёры переписали стратегии развития Арктики, причём они публично направлены на сдерживание нашей страны. В этих условиях нам требуется актуализировать стратегические документы и, конечно, доработать и скоординировать инструменты развития Северного морского пути и Арктических регионов для того, чтобы капитализировать Арктику и дать новый дополнительный импульс её развитию».

По мнению главы региона, целесообразно подготовить единый долгосрочный национальный проект «Северный морской путь и Арктика». Свою идею он озвучил во время пленарной сессии московского форума «Кристалл роста: к русскому экономическому чуду». Приняв участие в обсуждении по видеоконференцсвязи.

В соответствии с интересами России в Арктике в национальный проект предлагается включить направления, связанные с развитием минерально-сырьевых центров, в частности, обеспечивающих грузовую базу Севморпути. А для финансирования привлечь частные инвестиции и партнёров из дружественных стран.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это инвестиции в геологоразведку, развитие обеспечивающей инфраструктуры, включая трубопроводный газ, для разработки и функционирования арктических минерально-сырьевых центров, а также создание и развитие производств по переработке сырья и логистических цепочек для вывоза продукции в рамках единой транспортной системы».

Речь, конечно, о долгосрочных проектах, которые требуют вложений и результат от которых будет виден не завтра.