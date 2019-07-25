На коммунальном дне оказались жители домов с проезда Профессора Жуковского

На дворе XXI век, но по некоторым дворам и домам Мурманска этого совсем не скажешь. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» приехала на проезд Профессора Жуковского по приглашению жителей, которые жаловались на сгоревшие развалины дома, странных ночных гостей, периодически заселяющих пустующее строение, и наркоманов. Приехав на место, корреспондентам «Арктик-ТВ» пришлось в буквальном смысле окунуться в неприглядную жизнь начала прошлого века.

Деревянные настилы вместо тротуаров, местами разваливающиеся, с прогнившими досками. За их пределами - почти лесные дебри из высокой травы и борщевика. С 1973 года, когда нынешние жильцы только заселялись в эти дома, здесь ничего не поменялось. Новая жизнь с супермаркетами, умным городом и прочими благами цивилизации кипела где-то за пределами этого района. Здесь же продолжали жить люди, о которых, кажется, все забыли.

Съёмочная группа «Арктик-ТВ» приехала в этот район, чтобы снять сюжет о давно сгоревшей деревяшке, стоящей посреди жилых домов. По словам местных жителей, её давно облюбовали бездомные, а наркозакладчики оставляют здесь клады для своих клиентов. Дом доставляет проблем местным, но его почему-то никто не сносит.

«Его не хотят сносить. Здесь когда-то был первый пожар, после которого аккуратно были заколочены окна, аккуратно убрана территория, огорожено всё было, - рассказывает Татьяна Ковалёва, секретарь горкома КПРФ. - Потом бомжи, видимо, нашли лазейку, устроили ночлежку, произошёл второй пожар, который дом довёл до вот такого плачевного состояния. Его можно только сносить. Почему не сносят эту постройку, непонятно!».

А недавно кто-то приноровился складировать в заброшенном доме мусор. Свалка воняет и приманивает крыс. Кроме того, до сих пор впустую течёт вода из трубы, которая когда-то была подведена к зданию. Коммуникации отрезали, но, видимо, забыли отключить. Теперь рядом со зданием медленно, но верно образуется, болото.

Жильцы микрорайона сразу заприметили группу телевизионщиков, окружили нас, стали рассказывать, что сгоревший дом - не самая большая проблема. Людей из него, по крайней мере, переселили. А вот оставшиеся жители проезда Жуковского до сих пор вынуждены ютиться почти в средневековых условиях.

- Прямо стыдно. Я первый раз сюда попала - ужасно! Неужели у нас в Мурманске такие дебри могут быть? Куда же смотрит наша администрация? Сюда бы Чибиса пригласить, чтобы он собрал тут всех несчастных жильцов, которые здесь не живут, а отживают, - возмущается мурманчанка.

Подъезды, изрисованные коллекторами, текущие крыши и, как следствие, грибок на потолке и стенах. Ремонт здесь жители дома делали своими руками 7 лет назад. Управляющую компанию ждать не стали. Сами побелили, покрасили. «Но сейчас от былого благоустройства ничего не осталось, - рассказывает Александр Ткаченко. - Заново ремонт делать не стали: какой от этого толк, если после дождя по стенам в подъезде льются ручьи ржавой воды».

- Я предлагал сам сделать ремонт, - говорит Александр Ткаченко, жилец дома по проезду Профессора Жуковского. - Только зачтите мне деньги. У меня уже даже материал был завезён. Вот здесь на крыше протечка, худая кровля над моей квартирой. Но я в том году не стал делать ремонт, потому что у меня больные ноги. Я с братом стал делать, поскользнулся, упал, боюсь теперь. А ещё мне управляющая компания сказала, что если вы сами сделаете, вы нарушите нормы технической эксплуатации.

В квартирах картина тоже печальная: потолки влажные, от этого грибок расселился по потолкам и стенам. А с подвала крысы и мыши постоянно выползают. На заявления горожан коммунальщики не реагируют. И выхода из этого коммунального тупика на первый взгляд нет.

- Про нашу жизнь показывали сюжет по телевизору, приезжали, смотрели. На этом всё и остановилось, - вспоминают мурманчане.

В соседнем, 12-м доме, от постоянных протечек в подвале прогнили балки, поддерживающие пол. Полы первого этажа ежедневно грозят обрушиться. Дом признали аварийным, но расселить обещают только в 2025 году.

- Главная проблема в доме - оседание. И мыши бегают. Мышей замучились ловить. Всё время сын ставит мышеловки, порой я сама это делаю, когда никого не было дома, - рассказывает Ирина Соловьева, жилец дома по проезду Профессора Жуковского. - Я их, конечно, ужасно боюсь, но пришлось, куда деваться?

В соседнем подъезде с регулярными засорами канализации сражается молодая семья. Весь сток из квартир сверху периодически грозит затопить их квартиру. Тогда Антон Боровик сам прочищает трубы и на время проблема исчезает. Ждать коммунальные службы в этом районе смысла нет, утверждают молодожёны, наученные горьким опытом.

«Вызывали аварийную службу, тогда она ехала пять дней. В то время я лежала в роддоме, а он сам один всё вычерпывал», - вспоминает Ольга Боровик.

«Потом мы вызвали другую службу, они приехали с тросиком. И мы с отцом тросиком сами всё пробивали. Выяснилось, что в трубах накопился жир. Мы сами всё пробили и вот пока у нас всё хорошо. Ещё полы у нас проседают сильно снизу. Сами поднимали, заделывали щели», - делится своими усилиями по текущему ремонту дома Антон Боровик.

Справляться с бедами своими силами люди в этом небольшом районе Мурманска привыкли уже давно. При этом большинство исправно платят коммунальные платежи и уже даже не задаются вопросом, почему ни аварийные службы, ни другие организации, решающие проблемы коммунального толка, сюда не едут. А в мае дом чуть не сгорел. То ли кто-то из прохожих неосторожно кинул окурок, то ли баловались подростки. Но за полчаса в стене старого здания огонь насквозь выжег внушительную дыру.

- Как сказали пожарные, это было с улицы. А как, почему - никто не знает, никто ничего не говорит, - вспоминают погорельцы.

Управляющая компания обещала всё починить, но через полгода. Столько времени делить жильё с уличными кошками и любоваться буйной растительностью снаружи владельцы квартиры не захотели. Купили доски, брус и своими руками отремонтировали стену. В ближайшее время планируют её ещё и заштукатурить, чтобы ЧП не повторилось вновь.

«Сейчас, наверное, будем писать обращение в управляющую компанию, потому что люди за свой счёт покупают брёвна, заделывают дыры, ставят мышеловки - по восемь мышей в день вылавливают, - говорит Артём Кузьмин, представитель общественной оргапнизации. - В XXI веке живём, мне кажется, такого сегодня быть не должно».

Активист Артём Кузьмин теперь планирует задать накопившиеся у жильцов вопросы управляющей компании этих домов. А редакция продолжит следить за развитием событий.