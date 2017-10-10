В этом году на ремонт дорог в городах Мурманской области из регионального бюджета было выделено более 280 миллионов рублей. Завершили реконструкцию магистралей в 18 муниципалитетах, а вот в Североморске и Кандалакше работы сдать в срок не получилось. Об этом профильные министры рассказали на оперативном совещании в правительстве Мурманской области.

Протяжённость местных автомобильных дорог Мурманской области составляет более 1157 километров. В 2017 году на конкурсной основе 20 муниципальным образованиям региона предоставлены субсидии на софинансирование дорожной деятельности в размере 283 млн рублей. 18 муниципалитетов ремонты завершили. В с.п. Ловозеро и г. Полярные Зори работы находятся на стадии завершения.



«В рамках исполнения государственной программы по развитию туризма почти закончена кольцевая развязка при въезде в Кировск. Есть небольшие недоделки по установке освещения, которые на этой неделе будут устранены», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин.



Кроме того, в рамках государственной программы Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» Мурманску в 2017 году предоставлена субсидия на софинансирование расходных обязательств по осуществлению функций административного центра области, в части дорожной деятельности, в размере 233,8 млн рублей, указанные средства освоены на 63%.