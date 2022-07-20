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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.07.22 19:30

На «копейке» 12615 км! Путешествие из Мурманска до Владивостока на советском автомобиле завершилось успешно

Такое суровое испытание придумал себе блогер Степан Романчев. И стоит отметить, он выполнил задуманное. Ярко-зелёный «ВАЗ 2101» 1976 года выпуска довез мурманского блогера из столицы Заполярья до Владивостока. Своё путешествие Роман начал 9 июня. Причём в начале пути он был не один, а с другом Константином.

Такое суровое испытание придумал себе блогер Степан Романчев. И стоит отметить, он выполнил задуманное.

Ярко-зелёный «ВАЗ 2101» 1976 года выпуска довез мурманского блогера из столицы Заполярья до Владивостока. Своё путешествие Роман начал 9 июня. Причём в начале пути он был не один, а с другом Константином.

Степан Романчев, автопутешественник: «Мы добрались до Питера. Единственное, у нас поменялись планы. Сегодня будем только отдыхать, ничем не будем заниматься. Завтра с самого утра займёмся колесом, развалом. Будем ремонтировать его и поедем по запланированным делам».

Естественно, старая машина не давала скучать автотуристам. По пути её ни один раз пришлось латать. Также в какой-то момент товарищу Степана - Константину пришлось вернуться домой. Поэтому блогер продолжил путь в одиночку.

Автопутешественник делал остановки и для того, чтобы посетить разные города, пообщаться с местными жителями.

В общей сложности зелёная «копейка» преодолела расстояние в 12615 км, поделился Степан с подписчиками, которые следили за ним в соцсетях. Так, мурманчанин успел проехать на ней Петрозаводск, Санкт-Петербург, Казань, Асбест, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Кемерово, Благовещенск. Финал был успешным – Степан на «копейке» всё-таки добрался до Владивостока.

А теперь он возвращается домой в Мурманск.

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