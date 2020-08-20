На Корабельной набережной Владивостока состоялась торжественная церемония проводов экипажа парусника «Седов»

Им предстоит пройти по Северному морскому пути. Последний раз таким маршрутом барк ходил в 1879 году - полтора века назад.

Переход судна такого класса по арктическим морям – событие уникальное. Путешествие по Северному морскому пути станет логическим завершением кругосветного плавания с участием парусников «Паллада» и «Крузенштерн», посвящённого 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями, а также 75-летию Победы.

Экспедиция Владивосток-Калининград продлится по 15 ноября 2020 года. Экипаж пройдёт 8305 морских миль, поход продлится 78 суток.

По маршруту Северного морского пути «Седов» зайдёт в порты Петропавловска-Камчатского, Певека, Сабетты, Мурманска.

Напомним, на борту учебного судна проходят практику и курсанты Мурманского государственного технического университета.