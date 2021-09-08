«На костях» - в Мурманской области снимают фильм, в котором исполнят участники шоу «Танцы» на ТНТ

В главных ролях фильма Юлиана Бухольц, Дмитрий Щебет, Дарья Гущина и Максим Нестерович.

Короткометражная картина «На костях» расскажет историю троих ребят, которые едут из Кировска в Териберку, чтобы развеять прах подруги. По пути им предстоит разобраться в собственных отношениях и узнать тайны друг друга, связанные с погибшей.

Фильм в жанре «роад муви» будет «пластическим». То есть, отношения между героями будут развиваться через танцевальные сцены. Мурманскую область выбрали для съёмок по той причине, что режиссёру нравится природа Заполярья. Впрочем, мурманчане могут увидеть в картине некие несоответствия. Например, часть дороги в Териберку снимут на трассе Мурманск-Печенга. А путь из Кировска к побережью Ледовитого океана займёт у героев несколько дней. Впрочем, в игровом кино такие условности вполне допустимы.

Анастасия Саващенко, режиссёр: «На самом деле, история-то была придумана три года назад. Она просто лежала и ждала своего правильного кастинга. И вот он, наконец, собрался и мы рванули сюда. Почему Мурманск и Мурманская область? Я здесь была года два назад и была просто влюблена вот в это всё, что вокруг. И поняла, что точно здесь что-нибудь сниму. И, собственно, вот оно и сложилось».

Максим Нестерович, танцовщик, хореограф, актёр фильма «На костях»: «Что касается идеи - всё классно, поэтому мы и здесь. Нам всё понравилось. Мурманск и Мурманская область - сюда хочется возвращаться. Природа забирает. Нам в тепличных условиях в Москве, конечно же, такого максимально не хватает. Процесс очень классный. Я, вот смотрите, я в образе. Готов войти в кадр».