На котельной № 5, отапливающей микрорайон Нива-3 в Кандалакше, устанавливают новый котёл

Агрегат отечественного производства от петербургской компании способен производить 20 тонн горячего пара в час. Он заменит устаревшее оборудование, которое работает с момента постройки котельной в 1952 году.

С тех пор, как котельная перешла в собственность областного предприятия АО «Мурманэнергосбыт», на котельной был запущен процесс технического перевооружения, постепенно демонтируется старое оборудование: этот паровой котёл станет уже третьим по счёту.

По словам главного инженера филиала «Кандалакшская теплосеть» Алексея Плащинского, в итоге модернизации коэффициент полезного действия котлов вырос на 35%, что позволит сэкономить топливо и электроэнергию