На котельной в Росляково в этом году планируют заменить дымовую трубу

Результаты обследования показали, что эксплуатировать её дальше опасно. На время реконструкции горячей воды в этом районе Мурманска не будет.

Техническое обследование дымовой трубы мазутной котельной жилого района Росляково провели ещё в 2019 году. Результат оказался неутешительным - эксплуатация постройки возможна лишь до июня 2020 года. Затем трубу предстоит сносить и строить на её месте новую. Работы по демонтажу планируют начать уже через несколько недель. Конструкцию повалят направленным взрывом.

А так как работать без дымохода котельная не сможет, то в июне в Росляково пропадёт и горячая вода. Не будет её вплоть до ввода в эксплуатацию новой трубы. Поставить конструкцию подрядчик планирует до начала нового отопительного сезона.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Мы хотели бы минимизировать срок отключения горячего водоснабжения и, естественно, включить вовремя теплоснабжение. Мы уже несколько раз рассматривали графики, очень подробные, посуточные графики проведения работ. И в очередной раз такой график будем рассматривать. Хочу сказать, что с самого года вхождения Рослякова в состав города-героя, жителей состояние трубы беспокоило».