На котельной в Росте приступили к демонтажу старых американских угольных котлов

Согласно технической документации, старые агрегаты были произведены в Соединенных Штатах Америки в прошлом веке и прибыли в регион из Нью-Йорка.

Эти американские котлы прибыли к нам из-за океана в рамках поставок по Ленд-лизу. Первоначально ценный груз должны были отправить на Дальний Восток, но в итоге он оказался в Мурманске. В начале 50-х годов прошлого века котлы установили на угольной котельной в Росте, где они служили вплоть до 2006 года. И вот настало время избавится от раритета.

Сергей Забелин, начальник района №6 АО «МЭС»: «Это исторический памятник. Конечно жалко, но всё течёт, всё меняется, поэтому всё движется вперед. Чтобы жить дальше в комфорте и уюте необходимо как в квартире сделать ремонт, поэтому сейчас такой грандиозный масштабный ремонт делается и у нас».

Демонтаж котлов идёт полным ходом в две смены. Работать подрядчикам приходится в стесненных условиях, используя оконные проёмы для выноса строительного мусора.

Сергей Игумнов, генеральный директор компании «РИКА ГРУПП АРКТИКА»: «Практически всё требует ручного труда, потому что подогнать сюда механизацию затруднительно. В этом и состоит сложность, плюс утилизация. Как вы видите, приходится все эти отходы опускать со второго этажа, а вес детали превышает порой несколько сот килограммов».

По оценке специалистов, суммарный вес конструкции, включая металлические детали и кирпичную кладку, составляет более 700 тонн. Демонтажу эти махины из стали и чугуна поддаются неохотно, недаром говорят, что раньше строили на века.

- Демонтаж - это первая стадия. После этого здесь всё вычищается, всё становится очень красивым, так как мы заливаем полностью фундамент объекта. К этому моменту мы привозим новое оборудование.

Стоимость утилизации двух американских котлов порядка 20 миллионов рублей, но потраченные средства окупятся сторицей. И помещение зря не будет простаивать и качество оказания услуги населению вырастет.

Алла Истомина, генеральный директор АО «МЭС»: «Нам очень важно исключить простои и сделать более эффективной стою работу. Поэтому реализуем проект энергоэффективности. Нельзя забывать и про то, что это мероприятие ещё несёт и экологическую составляющую - будет меньше выбросов».

Уже к началу нового отопительного сезона на этом месте будет установлено современное оборудование. 10-тонный котёл российского производства позволит не только обеспечить жителей района горячей водой в летние месяцы, но и будет давать пар, необходимый для слива мазута.

Напомним, на эстакаду в Росту топливо поступает в цистернах по железной дороге, а потом мазутовозами доставляется на котельные Кольского района и в ЗАТО Александровск.