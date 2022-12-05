Длинные новогодние каникулы россияне одобряют чаще, чем год назадНашему земляку необходима наша поддержка
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.12.22 19:30

На котельных АО «МЭС» модернизируют систему контроля и учёта расхода топлива

Пилотный проект реализован на котельной в п.г.т. Мурмаши. Котельная в Мурмашах отапливает 23 жилых дома, поликлинику, школу и два детских сада. На это небольшом предприятии установлены три котла. Теперь каждый из них оснащён современными приборами для измерения рабочих параметров.

Сергей Лобанов, старший мастер по ремонту электрооборудования и автоматике: «Контролируем расход пара, воды, температуру, расход топлива».

Роман Киселев, начальник Кольского района АО «МЭС»: «У нас всё направлено на то, чтобы всё было экономичнее, чтобы из мазута выжимать всё что есть».

Все приборы выпущены отечественными заводами по индивидуальному заказу заполярных теплоэнергетиков. Проект стал частью областной программы по энергоэффективости и энергосбережению, а его реализация заняла год.

Сергей Лобанов, старший мастер по ремонту электрооборудования и автоматике: «Здесь установлен датчик – газоанализатор, с помощью которого можно контролировать качество горения в паровом котле. Он показывает содержание кислорода в уходящих газах. Это точный прибор, с помощью которого можно настраивать прибор на экономический режим работы котла».

На центральном щите котельной старые приборы так же уступили место автоматике. На место бумажных самописцев пришли электронные датчики – теперь вся информация оперативно поступает в единую систему диспетчеризации предприятия.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Циан и hh.ru провели совместное исследование, выяснив, как изменится ипотечный платёж и нагрузка на семейный бюджет в случае отмены льготной ипотеки в 2023 году.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2023Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Юлия
25.11.22 23:31
Мурманск вперед!!!
Комментарий к новости:Поддержи Мурманск: стартовало голосование за звание Молодёжной столицы России
Глеб Знаменский
21.11.22 10:10
Удивительные дела! Ни разу не был свидетелем таких конфликтов. Звереет народишко.
Комментарий к новости:Право на приём пищи для пассажиров с верхних полок в вагонах узаконили
Елена Молоштан.
19.11.22 18:03
Добрый вечер, мурманчане. Победителем региональных соревнований по скоростной неполной разборке/сборке автомата Калашникова стали учащиеся МБОУ КШМ. Это очень здорово. Браво, рукоплескаем! Но вот в
Комментарий к новости:В Мурманске состоялся муниципальный этап соревнований по разборке и сборке автомата Калашникова
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире23:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)23:30«Дед». Художественный фильм (16+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Пенсия мечты россиянина выше средней реальной пенсии по стране в 2,5 раза-PRO Валюту (16+)Курсы евро вырос на 53 копейки, доллар укрепился на 41 копейку-PRO Энергетику (18+)Проект строительства малой ГЭС получил положительное заключение государственной экспертизы-PRO ЖКХ (18+)Парит, но не птица: после вмешательства активистов ОНФ в Росляково отремонтировали трубу с поврежденной теплоизоляцией-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)По поручению губернатора Андрея Чибиса мобилизованных и участников СВО освободят от уплаты транспортного налога
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Только 34% россиян довольны размером своих отпускных выплат, или Когда идти в отпуск в 2023 году
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика