На котельных АО «МЭС» модернизируют систему контроля и учёта расхода топлива

Пилотный проект реализован на котельной в п.г.т. Мурмаши. Котельная в Мурмашах отапливает 23 жилых дома, поликлинику, школу и два детских сада. На это небольшом предприятии установлены три котла. Теперь каждый из них оснащён современными приборами для измерения рабочих параметров.

Сергей Лобанов, старший мастер по ремонту электрооборудования и автоматике: «Контролируем расход пара, воды, температуру, расход топлива».

Роман Киселев, начальник Кольского района АО «МЭС»: «У нас всё направлено на то, чтобы всё было экономичнее, чтобы из мазута выжимать всё что есть».

Все приборы выпущены отечественными заводами по индивидуальному заказу заполярных теплоэнергетиков. Проект стал частью областной программы по энергоэффективости и энергосбережению, а его реализация заняла год.

Сергей Лобанов, старший мастер по ремонту электрооборудования и автоматике: «Здесь установлен датчик – газоанализатор, с помощью которого можно контролировать качество горения в паровом котле. Он показывает содержание кислорода в уходящих газах. Это точный прибор, с помощью которого можно настраивать прибор на экономический режим работы котла».

На центральном щите котельной старые приборы так же уступили место автоматике. На место бумажных самописцев пришли электронные датчики – теперь вся информация оперативно поступает в единую систему диспетчеризации предприятия.