На крейсере «Пётр Великий» состоялся Крестный Ход

В Североморск прибыли участники Крестного Хода со списком Порт-Артурской иконы Пресвятой Богородицы. Их миссия – пройти по воинским частям Военно-морского флота России со святыней.

На борту «Петра Великого», который в начале этого года вернулся с операции по борьбе с международным терроризмом в Сирии состоялась торжественная церемония Крестного Хода. Его участников встретил экипаж атомного ракетного крейсера и представители Североморской епархии. После окончания молебна все желающие смогли приложиться к святыне Русской православной церкви.

Икона Торжества Пресвятой Богородицы имеет историю уже в 110 лет: она была утеряна и вновь найдена, русские паломники, которые обнаружили её после пропажи, из Иерусалима вернули святыню в Россию. Теперь список со святыни путешествует по кораблям Военно-морского флота.

Командование Северного флота придаёт большое значение духовным традициям, которые помогают воинам-североморцам при выполнении самых сложных задач в море. Крейсеры «Адмирал Кузнецов» и «Пётр Великий» имеют на борту походные храмы, в которых проводятся богослужения в период дальних походов.

- Хотелось бы выразить благодарность РПЦ и командованию Северного флота за то, что на наш корабль посетила такая большая святыня, - говорит Иван Зайцев, мичман. – У нас много православных и верующих людей в экипаже.

Моряки Северного флота не первый раз участвуют в подобных мероприятиях, ставя во главу угла патриотическое и духовно-нравственное воспитание военнослужащих.