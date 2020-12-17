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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.12.20 19:30

На крупнейшем областном сельхозпредприятии «Тулома» стабилизировалась ситуация

А всего-то нужно было наладить кормление коров. И удои пошли вверх. Проверить, как идут дела у совхоза сейчас, и пообщаться с работниками предприятия приехал вице-губернатор Мурманской области Дмитрий Филиппов.

Анна Чайникова, корреспондент «Арктик-ТВ»: «Этот теленок родился 10 декабря на сельскохозяйственном предприятии «Тулома». Совсем скоро он вырастет и начнёт давать молоко, которое отправится на столы мурманчан».

А пока телята крепнут и набираются сил. В коровнике за ними следят особенно пристально: у каждого малыша есть свой отдельный загончик с пластиковым домиком, а рядом обязательно лежит охапка вкусного сена, которое они с удовольствием жуют. Молодняк для этого предприятия очень важен, ведь в том числе, благодаря ему, «Тулома» сможет преодолеть кризисную ситуацию. Но есть и другие направления, над которыми ведётся работа.

Светлана Доголева, директор сельскохозяйственного предприятия «Тулома»: «На текущий момент в плане антикризисном были выбраны два приоритета. Первый приоритет – это кормление животных, второй приоритет – это заработная плата людям. Удалось выровнять заработную плату и на сегодняшний день она выплачивается без задержек. Удалось поднять надои».

Надои действительно выросли, да ещё как! Год назад считалось нормой 8 литров молока в день на голову. Сейчас одна корова в среднем даёт 14. Но и это ещё не предел! И ничего волшебного в этом нет – коров стали лучше кормить, ну, а после хорошего обеда и удой больше и жирность молока выше.

Светлана Доголева, директор сельскохозяйственного предприятия «Тулома»: «14 литров - это не предел. 20-22 литра – это то состояние, в котором я должна успокоиться и больше не будоражить своих зоотехников, не давать им задач, которые кажутся невыполнимыми. Но в начале года мне говорили, Светлана Анатольевна, 10 тысяч литров в день – это невозможно. 10 тысяч литров в день уже 5-й день».

А вот состояние самого коровника оставляет желать лучшего. Конечно, работники стараются поддерживать чистоту и порядок, но на здание, давно требующее ремонта, и старое оборудование без слез не взглянешь.

Дмитрий Филиппов, заместитель губернатора Мурманской области: «Сегодня действительно коровники в ужасном состоянии. Нам необходимо здесь проводить ремонт системы навозоудаления, приточно-вытяжную вентиляцию необходимо делать, потому что от состояния коровников зависит их продуктивность».

Для того чтобы ситуация менялась в лучшую сторону, необходимы средства. С помощью субсидии правительства предприятию уже удалось существенно улучшить финансово-экономическую ситуацию. За 11 месяцев этого года выручка «Туломы» увеличилась на 12 процентов. Молочному комплексу удалось наладить сбыт готовой продукции через торговые сети, собственные ларьки, комбинаты, расположенные в нашем крае.

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