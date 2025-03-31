На крыше дома своего: мурманчанин, подготовившись, поздним вечером открыл беспорядочную стрельбу с 9-этажного жилого дома

Событие в Мурманске взбудоражило почти всю страну. Поздним вечером в воскресенье мурманчанин устроил стрельбу с крыши жилого дома. Пугающие северян выстрелы продолжались несколько часов.

Первые звуки выстрелов некоторые жители близлежащих домов приняли за залпы фейерверка. Но вскоре стало очевидно, что непрекращающиеся хлопки – настоящая стрельба. Шок и страх охватили многих, кто был рядом.

Александра Колобова, жительница дома на Кольском проспекте, 10: «Я на улицу вышла в магазин за сигаретами, а обратно прихожу и всё началось. Нас ни в подъезд не впускали, ни с крыльца не выпускали. Мы там стояли три часа на улице всё это время».

- Страшно было?

- Честно, да. Было страшно и непонятно. Потом, когда его забрали, мы переживали. Полиция не уезжала, мы думали, мало ли бомба, там заложена. Мы не знали, но страшно было.

Диана Зинченко, жительница дома на Кольском проспекте, 10: «Буквально с улицы только что пришла, смотрю, валяется. Это после вчерашнего инцидента. Мы всю ночь не спали. Хлопки были очень страшные. Началось это всё около девяти часов вечера. У меня кошка стала подпрыгивать - животные же чувствуют это всё. Хлопки были страшные, у меня квартира под носом этого - прямо следующая».

Кто был стрелком на крыше, удалось вычислить быстро. Им оказался 43-летний житель девятиэтажки на Кольском проспекте, 10, откуда и вёлся огонь.

Куда мужчина отправился поздно вечером, сначала не знала даже его мама, которая живёт с ним в квартире. Пенсионерка признается, что он любил гулять ночью и поэтому не предала значения очередному уходу.

Мать стрелка: «Он часто уходил. В основном, день спит, а ночью прогуляюсь, говорит. Воздухом подышу. А у нас часто было, что днём машинку включу, она стучит и ему мешает спать. А я говорю, не могу же я ночью включить машинку, у меня же соседи услышат, как стучит».

Но в этот вечер его поход закончился не поздним сном.

Мать стрелка: «Так долго длилось это. Я в коридор выхожу, а свет погас у нас почему-то в коридоре. Я хочу пройти к балкону, а там три мужчины стоят и говорят: «Не выходите!». Значит, его давно засекли».

Кое-кто из жильцов, отказавшихся говорить на камеру, признался, что к делу стрелок готовился заранее. За несколько недель до происшествия неизвестный обмотал колючей проволокой лестничные пролёты к выходу на кровлю. Тогда, увиденному, никто не придал значения. Посчитали, что конструкция призвана защищать крышу от часто отдыхающих там бездомных людей. Лишь в ночь ЧП стало понятно, для чего это.

Кристина Харатова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Десятками метров колючей проволоки стрелок обложил путь на крышу. В результате штурм силовиков был осложнён».

Не менее 58 выстрелов произвёл стрелок до того, как его поймали и обезвредили сотрудники СОБР и ОМОН. Его выходка завершилась без жертв и пострадавших людей. Только автомобиль патрульно-постовой службы оказался обстрелянным.

Диана Зинченко, жительница дома на Кольском проспекте, 10: ««Я его знаю, но я с ним не общалась. Живёт он с мамой. Он был обособленный всегда, ни с кем не общался. Не здоровался, не разговаривал. Девушки у него никогда не было, жены тоже не было никогда. С девушкой он раньше жил, чего-то убежала она от него. Он занимал большую комнату, а мать маленькую. И она все время жаловалась, что он её обижает. Он хотел занять эту квартиру всю».

79-летняя мама подозреваемого в стрельбе, не призналась съёмочной группе «Арктик-ТВ» в плохом отношении к ней сына. Говорит, что жили мирно и он всегда был спокойным. Работал в Северном экспедиционном отряде, даже получал благодарности за труд. А на счёт сложившейся ситуации северянка считает, что затаил обиду на полицейских, которые в феврале прошлого года его арестовали и отправили на психиатрическое лечение.

Мама стрелка: «Обиду затаил на них. Пьяного забрали 10 февраля в прошлом году, я хорошо этот день помню. Стук-стук в дверь, открываю, а там полиция. Я говорю, что мы не вызывали. Тут сын вышел, встал рядом и говорит: «Мать, иди в комнату». Поговорил и пошёл к себе в комнату. А там не сидится, взял и вышел в коридор. И тут на него наручники сразу надели. Я спросила, а за что они его берут, а он: «Много он наговорил по телефону».

Огнестрельное оружие, из которого вел огонь мурманчанин, было его личным. Ведь он любил охоту и рыбалку, рассказала мама подозреваемого.

Алина Александрович, старший помощник руководителя СУ СК России по Мурманской области: «В жилище подозреваемого обнаружены и изъяты документы на карабин и ружье, которые он использовал при стрельбе. Указанное оружие, телефон и ноутбук подозреваемого были изъяты с места происшествия. В рамках расследования следователями будет дана надлежащая правовая оценка законности приобретения и хранения оружия».

Обезвреженный ночью мурманчанин сейчас находится в реанимации в тяжёлом состоянии и под охраной. В отношении него возбуждено уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В ближайшее время станут известны настоящие мотивы, которые сподвигли мужчину на такие пугающие действия.