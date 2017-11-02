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День за днём с «Арктик-ТВ»02.11.17 19:30

На «кухне» весёлых и находчивых жаркая пора

Несколько лет назад в регионе появилась официальная Лига КВН, до этого все игры были любительскими. Многие прекрасно помнят, как «Сборная Мурманска» мелькала на «Первом канале» и завоевывала кивины. Сейчас штурмовать Высшую Лигу готовятся новые команды, шансы засветится в телевизоре - вполне реальные. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» посетила  штаб-квартиру веселых и находчивых и познакомилась с претендентами будущих игр.

Те, кто считают, что в КВНе шутки рождаются одна за другой, сильно ошибаются. На самом деле,  игроки месяцами пишут сценарии ради  пятиминутного появления на сцене. Кроме того, за несколько дней до игры 70% наработок «режут» суровые редакторы. Так что квнщик должен быть не только весёлым и находчивым, но и настойчивым. Сейчас команды активно  готовятся к полуфиналу региональной лиги,  осталась всего неделя.

- Все команды  очень интересные, - отмечает Леонид Мостовой, руководитель Дома молодёжи. – Есть представители из области, из ЗАТО, например, из Спутника.

Основная интрига сезона - удастся ли новичкам вырвать победу у многократных чемпионов Лиги  «Морской академии». 

- Те ребята, которые пришли в этом году в Лигу, у них головы свежее. От этого шутки у них более оригинальные, - даёт оценку Сергей Сачков, участник команды КВН «Морская академия». - Заруб в финале будет знатный! А вот что будет в полуфинале, ещё посмотрим. Все команды очень хороши.

Команда «Морская академия» представляла Заполярье и на фестивале в Сочи, и в других Лигах. К слову, точно такой же путь в своё время прошли ребята из  «Сборной Мурманска», прежде чем попасть на «Первый канал». В этом году ребята даже попали в телевизионную Первую Лигу Маслякова -младшего. На все сравнения со звёздными товарищами ребята отвечают, что им даже выступать не в чем. Так и ездят по всей России в курсантской форме. Но молодым квнщикам пообещала выделить деньги на новую форму Антонина Таран. Вместе с другими депутатами она пришла оценить новую штаб-квартиру весёлых и находчивых. И вот такой сюрприз.

К слову, администрация города активно поддерживает региональное движение и из бюджетных средств. Однако, необходима помощь и частных лиц.

- Я думаю обратиться к нашим промышленникам, нужно поддержать региональную команду - это важно для имиджа Мурманска, - отметил Юрий Лимонов, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Кто станет новой звездой мурманского  КВН станет известно после финала сезона.  А 9 ноября состоится  полуфинал, в котором встретятся 8 команд. 

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