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День за днём с «Арктик-ТВ»05.06.18 19:30

На Кузоменьских песках продолжаются работы по высадке деревьев и укреплению береговой линии

Несмотря на суровый климат, на территории Мурманской области располагается один из самых северных песчаных массивов в мире. По вине человека их территория постоянно увеличивается, что грозит местным жителям катастрофой. На протяжении многих лет природозащитники и активисты-экологи борются с этой проблемой и, как оказалось, весьма успешно.

Кузоменьские пески начали появляться здесь неспроста. Когда-то на этой территории пасли домашний скот и вели активную вырубку деревьев. Так на берегу Белого моря появилась пустыня. Кроме этого из-за сильных морских ветров изменяется и русло реки. Береговая линия меняется и через 10-15 лет часть домов  посёлка  могут уйти  под воду. Местных жителей такая ситуация не устраивает, да и песок, тоже доставляет дискомфорт. Но, как оказалось, не всем. Многие, как, например, Людмила Богданова уже давно к нему привыкли.

- Они нам не мешают, - говорит Людмила Богданова, жительница села Кузомень. - Раньше здесь все босиком ходили, сразу по проталинами  весной и до самой осени, пока снега не было. Все ходили босиком, так как обуви-то не было.

Быт местных жителей, несмотря на приход цивилизации, не меняется. Люди берут чистую воду из колодца, занимаются сельским хозяйством, рыбалкой, а некоторые даже белье стирают вручную, по старинке. Что же касается работ по восстановлению экосистемы на Терском берегу, то они ведутся с конца 70-х годов ХХ столетия. Тогда же здесь был создан научный стационар, где учёные разрабатывали методики, высаживали деревья, а немного позже к процессу присоединилось местное лесничество.

На протяжении последних  трёх лет здесь также работают специалисты Всемирного фонда дикой природы.

- Это у  нас третий лагерь. Организовывают всё это наши партнеры из Кольского центра охраны дикой природы,  - рассказывает Олег Суткайтис, президент Баренц-отделения WWF. – Мы, коллеги и волонтёры в течение недели создают пусть и небольшой участок, но все-таки участок, который в будущем уже сможет стать, так скажем, лесом вдоль реки.

Фонд привлекает к работам по высадке саженцев не только местное население, но и волонтеров. Специально для них на берегу был организован палаточный лагерь, где можно не только комфортно отдохнуть, но и восстановить силы с помощью блюд полевой кухни. В рационе волонтеров каши, супы и компоты. Что же касается технологии работы, то она в прямом смысле слова доведена до автоматизма. Одна часть добывает посадочный материал недалеко от соседнего посёлка Варзуга и доставляет его на место высадки с помощью автомобиля. Вторая же часть активистов высаживает молодые растения.

- В этом году в лагере 15 человек. Самому младшему волонтеру восемь лет, самому старшему – больше пятидесяти, - рассказывает Ольга Петрова, руководитель программы по сохранению лесов и биоразнообразия Кольского центра охраны дикой природы. - Мне очень нравится эта компания, сложившаяся, в общем-то, стихийно. Они как-то быстро здесь все очень организовались, уже есть несколько рабочих бригад. Каждый работает по своей собственной методике. По организации работы: дети работают отдельно, взрослые работаю отдельно. Надо отметить, что дети иногда обыгрывают взрослых.

Польза от работы волонтеров видна не только организаторам, но и местным жителям.

Организаторы признаются, что им не помешала бы  поддержка государства. Идея создания на Терском берегу национального парка – вопрос сложный, но он активно обсуждается, тем более что это крайне необходимо не только для сохранения реки Варзуга, но и всей экосистемы района. Однако, отношение местных жителей к ограничениям, которые появятся в результате создания парка,  весьма неоднозначное. Да и кто будет осуществлять контроль за соблюдением запретов, тоже непонятно.

- По нашему мнению, требуется довольно серьёзная разъяснительная работа среди населения, потому что, когда разговариваешь с представителем власти, муниципальной власти, различными организациями, которые работают, все всё понимают,  а когда начинаешь разговаривать с рядовыми жителями, то у них одно слово «особо охраняемая природная территория» - это, прежде всего, опять какие-то ограничения,  - разъясняет ситуацию Павел Пестов, заместитель начальника Управления лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области. - Такая подготовительная работа должна вестись.

Несмотря на то, что экологи  активно общаются с коллегами из других регионов, многие способы восстановления почвы не применимы в Кузомени. Работы на побережье осложнены не только низкой температурой, но и сильными ветрами, дующими с Белого моря. В таких условиях лес растёт очень медленно. 

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