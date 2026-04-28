На льду арены «Метеор» провели финал Кубка города Мурманска по хоккею

Его приурочили к пятилетию современного спорткомплекса.

В матчах приняли участие 4 команды из Кировска, Североморска и две из Мурманска. В них участвуют юные хоккеисты в возрасте до 11 лет. Для них спортивный путь хоть и только начинается, но настрой у спортсменов боевой.

Дмитрий Барков, хоккеист из команды «КСШОР-Арктика»: «Самое сложное в хоккее – бросать, а обыгрывать очень классно».

С приветствием к участникам обратился глава города Мурманска Иван Лебедев: «Вы большие молодцы…Вы - будущие чемпионы».

После добрых напутственных слов глава города открыл соревнования, произведя первый вброс шайбы.

Команды из Кировска и комплексной спортшколы Мурманска прошли в финал, на котором устроили жаркие баталии.

Отметим, что спорткомплекс «Метеор» открыл свои двери в феврале 2021 года, став первым российским проектом государственно-частного партнёрства. За пять лет площадка приняла множество соревнований. Сейчас здесь оттачивают мастерство воспитанники спортшколы №6, а каток может комфортно вмещать до 100 человек на тренировках и сеансах массового катания.