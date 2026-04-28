Парады, шествие «Бессмертного полка», выставка кораблей и народные гулянья: утверждена программа празднования Дня Победы в Кольском Заполярье
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.04.26 19:30

На льду арены «Метеор» провели финал Кубка города Мурманска по хоккею

Его приурочили к пятилетию современного спорткомплекса.

В матчах приняли участие 4 команды из Кировска, Североморска и две из Мурманска. В них участвуют юные хоккеисты в возрасте до 11 лет. Для них спортивный путь хоть и только начинается, но настрой у спортсменов боевой.

Дмитрий Барков, хоккеист из команды «КСШОР-Арктика»: «Самое сложное в хоккее – бросать, а обыгрывать очень классно».

С приветствием к участникам обратился глава города Мурманска Иван Лебедев: «Вы большие молодцы…Вы - будущие чемпионы».

После добрых напутственных слов глава города открыл соревнования, произведя первый вброс шайбы.

Команды из Кировска и комплексной спортшколы Мурманска прошли в финал, на котором устроили жаркие баталии.

Отметим, что спорткомплекс «Метеор» открыл свои двери в феврале 2021 года, став первым российским проектом государственно-частного партнёрства. За пять лет площадка приняла множество соревнований. Сейчас здесь оттачивают мастерство воспитанники спортшколы №6, а каток может комфортно вмещать до 100 человек на тренировках и сеансах массового катания.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

-

Последние комментарии

Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире23:25«На пороге войны». Документальный фильм (16+)00:05«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять