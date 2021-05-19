На льду спорткомплекса «Метеор» опытные хоккеисты из Кемерово тренируют юных мурманских спортсменов

Мгновенно перемещаться на пятачке игрового поля, занимать правильную позицию и молниеносно реагировать на летящий мяч – самые важные навыки защитника ворот хоккейной команды. Как раз этому учатся юные мурманские спортсмены в рамках лагеря вратарей.

Борис Силиванов, тренер школы вратарей «Молния»: «Вратарь – это отдельная личность, их нужно тренировать отдельно. У нас своя специфика, свои упражнения, своя техника катания, перемещения в воротах, та же самая растяжка».

Занятия проводят тренеры хоккейного клуба «Кузбасс Кемерово», имеющие опыт подготовки стражей ворот для профессиональных клубов российской Суперлиги. По их мнению, полевым игрокам на льду традиционно уделяется больше внимания, а ведь именно от мастерства голкипера зависит исход игры. Поэтому тренировкой юных вратарей занялись лучшие из лучших.

Андрей Марковиченко, президент Федерации хоккея с мячом Мурманской област «Когда вратарь получает именно специфическую нагрузку, когда профессиональные в прошлом игроки, а ныне профессиональные тренеры ставят ему технику рук, работу ног при вводе мяча, при каких-то взаимодействиях с атакующей группой соперника, конечно, мне, как тренеру, не удается такой уровень спортивного дать».

Воспитанник Андрея Марковиченко тоже занимается в лагере вратарей. Для юноши это отличная возможность усовершенствовать свои навыки.

Артем Фецков, вратарь юниорской команды по хоккею с мячом «Строитель: «Хоккейная вратарская грамматика здесь очень хорошо развивается, здесь очень помогают. Всё, что я учил на протяжении четырёх лет самостоятельно, мне это здесь объяснили за один день, сказали, что неправильно в моей технике. Указывают на ошибки наши, к каждому индивидуальный подход».

Всего в рамках лагеря вратарей ребят ждут 7 дней тренировок с опытными хоккеистами. Занятия спортсменов проходят на Ледовой арене «Метеор».