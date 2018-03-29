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День за днём с «Арктик-ТВ»29.03.18 19:30

На ледоколе «Ленин» искали отсветы на вопросы хранения и утилизации радиоактивных отходов

В Мурманске состоялось заседание общественного совета по вопросам безопасного использования атомной энергии в регионе. На повестке дня вопросы хранения и утилизации  радиоактивных отходов, строительство и утилизация ледокольного флота, инновационные технологии для развития Арктики.

Все вопросы повестки заседание общественного совета по вопросам безопасного использования атомной энергии напрямую связаны с Мурманской областью. Например,  демонтаж реакторной установки  ледокола «Сибирь» на судоремонтном заводе «Нерпа».  «На нашем предприятии выполнена уникальная операция по выгрузке атомной паропроизводящей установки ледокола «Сибирь», - сообщает в докладе Олег Хаютин, заместитель главного инженера судоремонтного завода «Нерпа». - Эта операция выполнялась впервые. Разработчиком выступило бюро «Онега» из Северодвинска. Мы выполняли демонтажные работы в отсеке. Было выгружено основное оборудование, бак  ЖВЗ, сейчас проводят мероприятия по деактивации».

Работы контролировались  отделом ядерно-радиационной безопасности, Федеральным медико-биологическим агентством и Ростехнадзором. Радиационной опасности ледокол не представляет. Теперь его судьбу будет решать на «Атомфлоте».

Особое внимание участников встречи было уделено инновационным проектам в Артике. В том числе,  участие госкорпорации «Росатом» в развитии Северного морского пути.

- С учётом прогнозируемого увеличения объёмов грузоперевозок по Севморпути госкорпорация ведёт работу по строительству новых ледоколов для проводки и ледового сопровождения судов, - отметил в своём выступлении Антон Зубков, руководитель проекта Блока по развитию и международному бизнесу ГК «Росатом».

По словам представителей «Росатома», один из важнейших аспектов - экологическая безопасность и сохранение природы Арктики. Здесь госкомпания использует ряд новейших разработок. Перечень большой: АЭС малой мощности, автоматизированные системы управления и обработки данных, использование новых конструкционных и композитных материалов - только малая его часть.

Центральная тема заседания - хранение и утилизация радиационных  отходов.

- Нас интересуют чисто житейские вопросы, например, сколько в России и в Мурманской области накоплено отходов, - говорит Сергей Жаворонкин,  секретарь общественного совета по вопросам безопасного  использования атомной энергии в Мурманской области. – Эти данные должны быть известны  согласно постановлениям правительства по первичной инвентаризации этих отходов. От того, что мы будем это знать, зависит, какие нам принимать решения, в том числе и в нашем регионе.

Подробно эту и другие темы заседания рассмотрят и на предстоящем в июле XI региональном форуме-диалоге, который пройдёт в столице Заполярья в июле и будет посвящён вопросам Арктики.

 

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Последние комментарии

MotoRin
29.03.18 07:06
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