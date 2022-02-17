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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.02.22 19:30

На ледовой арене «Метеор» состоялась встреча между юными фигуристами и призёром Олимпийских игр 2004 года Ларисой Кругловой

Чтобы сохранять свою форму на пике возможностей, профессиональные спортсмены постоянно тренируются. Даже сейчас юные фигуристы отрабатывают бесконечные шаги, вращения, прыжки и спирали, однако, эта тренировка прошла несколько иначе. Ребятам выпала возможность побеседовать с олимпийской чемпионкой Ларисой Кругловой.

Лариса Круглова, серебряная медалистка Олимпиады-2004: «Я всегда говорю, что детский спорт и спорт профессиональный – они неразрывно связаны между собой. Юные ребята, когда приходят в ту или иную секцию, выбирают тот или иной вид спорта, непосредственно идут на чемпионов, уже людей состоявшихся в этом виде спорта, они хотят быть похожими на них. А чтобы стать такими, конечно же нужно, чтобы развитие детского спорта было в нашей стране, конечно же, на первом месте».

Наши спортсмены, пожалуй, внимательнее всех следят за ходом Олимпийских игр, искренне болея за наших атлетов. Многие из них уверены, что именно Олимпиада открывает дорогу в большой спорт.

Евангелина Ющенко, фигуристка: «Я смотрю Олимпийские игры – это главный старт в карьере каждого фигуриста. Каждый мечтает на них попасть, я, конечно же, болею за наших девчонок, за Россию, и, в целом, очень радуюсь, когда у них что-то получается».

Ни одна Олимпиада не обходится без происшествий. Пекин «обрадовал» российских болельщиков допинг-скандалом с Камилой Валиевой. В качестве жеста поддержки спортсменки по всей стране прокатилась волна флешмобов. Поучаствовать в акции решили и в Заполярье – на огромном электронном баннере кинотеатра «Мурманск» высветилась надпись со словами благодарности в адрес фигуристки. Да и наши молодые спортсмены не остались в стороне: «Сегодня вся Россия болеет за наших олимпийцев, и, конечно же, мы особенно болеем за наших фигуристок! За Камилу Валиеву! Север за Камилу! Россия вперёд!».

Остается лишь пожелать успехов будущим чемпионам и чемпионкам, а российским атлетам, которые сейчас выступают на Олимпиаде, душевных сил и выдержки.

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