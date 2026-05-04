На Ледовой арене в Североморске стартовал детский турнир по хоккею с шайбой «Кубок Северных городов»

Он посвящён Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Торжественную церемонию открытия и символическое вбрасывание шайбы провели заместитель командующего Северным флотом Олег Голубев и глава Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края Алексей Членов.

Всего в соревнованиях принимает участие 7 команд. В состав хоккеистов команды Северного флота входят дети военнослужащих, гражданского персонала, а также жителей Североморска.

Состязаются в ледовых баталиях юные спортсмены команд «Ледокол» и «КСШОР» из Мурманска, «Горняк» из Оленегорска, команды «Школа хоккея Сергея Фёдорова» из Кировска и Апатитов, а также «Ястребы» из Дудинки.