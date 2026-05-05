На Ледовой арене в Североморске завершили детский хоккейный турнир «Кубок Северных городов»

Он был приурочен Дню Победы в Великой Отечественной войне.

В турнире участвовали детские хоккейные команды из разных городов. Среди них была и команды «Северный флот» из Североморска, «Ледокол» и «КСШОР» из Мурманска, «Горняк» из Оленегорска, а также команды «Школа хоккея Сергея Фёдорова» из Кировска и Апатитов. Также в хоккейных баталиях приняла участие команда «Ястребы» из Дудинки Красноярского края.

Победителем турнира стала апатитская «Школа хоккея Сергея Фёдорова». Второе место занял «Ледокол» из Мурманска, а третье — «Северный флот».

Победителей наградили заместитель командующего Северным флотом Олег Голубев, глава Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края Алексей Членов и ответственный за детский хоккей на Северном флоте Юрий Степанов.