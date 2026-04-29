Мурманская область готовится отметить 81-ю годовщину Победы
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.04.26 19:30

На легендарной подлодке К-21 новоиспеченные офицеры Северного флота приняли присягу и получили ключи от служебного жилья

В военном следственном управлении Следственного комитета России по Северному флоту в торжественной обстановке приняли присягу молодые следователи. Это выпускники Военного университета имени князя Александра Невского Министерства обороны России.

Молодым следователям вручили служебные удостоверения, символизирующие начало профессионального пути. Особенным моментом для новоиспечённых офицеров стало вручение ключей от служебного жилья. Эта мера социальной поддержки призвана обеспечить достойные бытовые условия для специалистов, только начинающих службу в Заполярье.

Служба в военных следственных органах требует не только профессиональных знаний, но и высоких моральных качеств, готовности защищать закон и права военнослужащих. Символом преемственности поколений стало место проведения церемонии – борт мемориальной Краснознаменной подводной лодки К-21, установленной на площади Мужества в Североморске. Легендарная субмарина в годы Великой Отечественной войны совершила 12 боевых походов, потопила 17 кораблей и судов противника.

