На лень нет времени: прямые колени, натянутые стопы и бесконечная грация

Для спортсменок Мурманской области провели мастер-классы легендарные тренеры по художественной гимнастике.

В центре выявления и поддержки одарённых детей и молодёжи Мурманской области «Полярная звезда» проходит профильная смена по спортивному направлению. Неделя посвящена художественной гимнастике. В рамках программы в регион приехали выдающиеся тренеры.

Надежда Юркова, хореограф – преподаватель высшей категории, артистка балета Государственного ансамбля им. Моисеева, лауреат международных и всероссийских конкурсов. За трёхчасовое занятие она старается не только отработать с подопечными правильную технику, но и поставить целый номер. На лень и невнимательность времени нет.

Надежда Юркова, лауреат международных и всероссийских конкурсов, обладатель премии Президента РФ, артистка балета Государственного ансамбля им. И.А. Моисеева: «Они думают, что сейчас придёт новый учитель и он такой добренький. А срок маленький и добренькими быть некогда. Конечно, первый день знакомимся все, а потом идёт активная работа, чтобы они понимали, что не причём тут маленький или большой город. В любом городе работа должна быть сильная».

По словам экспертов, главное любить своё дело и стараться, тогда награды не заставят себя долго ждать. А как раз цели у подрастающего поколения грандиозные:

- Хочу выполнить мастера спорта, сейчас имею КМС. Может быть, в сборную попасть, если получится.

- Это для меня спорт. Хочу добиться выступления на соревнованиях в Москве у Ирины Винер.

Всего в рамках профильной смены занимаются более 40 гимнасток от 10 до 17 лет из Мурманска, Мончегорска, Кировска, Кандалакши и ЗАТО Александровск.

В гости к спортсменкам также приехали тренер высшей категории Центра олимпийской подготовки Наталья Либерман и старший тренер молодёжной сборной России по художественной гимнастике в индивидуальной программе Вера Шаталина. Такой уникальный опыт надолго останется в памяти у юных спортсменов.

Сергей Кулаков, директор Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия»: «Мы все ресурсы прикладываем для того, чтобы наши юные гимнастки достигали серьёзных результатов. У них программа на таком серьёзном уровне, что мы отбираем кандидатов в сборную команду Мурманской области, в сборную команду Российской Федерации».

В интенсив также вошли теоретические и практические занятия, психологические тренинги. После обучения спортсменки представят контрольные номера.