На ликвидацию городских свалок выделяют миллионы

Несанкционированные свалки в Мурманске – беда, которую не удается решить многие годы. Одно из таких мест незаконно складирования старых шин находится на улице Три ручья, по ту сторону залива. Глава администрации Мурманска Евгений Никора лично прибыл на место бедствия, чтобы попытаться решить эту проблему.

Стихийная свалка на улице Три ручья – давняя проблема этого микрорайона. У заброшенного ангара на берегу Кольского залива и раньше лежал мусор. 150 тонн старых шин от автомобилей и спецтехники вывезли по распоряжению сити-менеджера. Но чистой территория оставалась недолго. Довольно быстро мусор начал копиться снова.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска:

- Здесь технологически невозможно на 100% ограничить въезд на территорию, поскольку это сквозной проезд к промышленным объектам. И очень мне обидно за то, что продолжают складировать покрышки, и что деньги, которые тратит администрация, с одной стороны они используются целевым образом, с другой не дают того эффекта, которого мне хотелось добиться.

А сумма, на ликвидацию городских свалок, таких как эта выделена не малая - 8 миллионов рублей, а в течение года добавили еще 4. Вывезенный хлам уже утилизируют.

Антон Набатов, депутат Совета депутатов Мурманска:

- Занимается этим специальная организация, с которой заключен договор на утилизацию. Вывозит отсюда большегрузными автомобилями. Но просто сжечь ее невозможно, соответственно она должна быть порезана, использована на вторсырье. Но для этого нужны специальные заводы, которых в Мурманске на сегодняшний день нет. В ближайшее время рассмотрим такой вопрос. И возможно у нас такой завод появится.

Несмотря на то, что в Мурманске есть организации, утилизирующие покрышки, северяне сдают их в шиномонтажки за деньги. А нечестные предприниматели просто бросают их на свалке. В ближайшее время по поручению Евгения Никоры здесь появятся камеры видеонаблюдения. Они помогут выявлять нарушителей, складирующих опасный мусор на берегу залива, ловить их и наказывать согласно закону. Кроме того, обсуждается создание новой системы утилизации опасных отходов.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска:

- В очередной раз с правительством Мурманской области, с региональным оператором и одним из российских заводов, который занимается по всей стране сбором старых автопокрышек, обсуждали создание постоянно действующего механизма сбора автопокрышек в Мурманской области и их реализации соответственно в других регионах.

Таким образом, новая система простимулирует автовладельцев к правильной утилизации опасных отходов. Также, по словам сити-менеджера на 2021 год запланировано выделить 10 миллионов рублей на ликвидацию несанкционированных свалок в заполярной столице. И конечно, уборки будут проводиться до тех пор, пока горы мусора не исчезнут.