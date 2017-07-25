РАМКИ ЗАКОНА: Дело о взятке высокопоставленному сотруднику в полиции закрыто, как и предполагало «Арктик-ТВ» ещё 2014 годуМурманск готовится к подрыву авиабомбы в Семёновском озере
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День за днём с «Арктик-ТВ»25.07.17 20:30

На любимом озере мурманчан завтра будут взрывать авиабомбу

Ещё одно ЧП на Семёновском озере Мурманска. На дне водоёма, в нескольких метрах от берега жители Мурманска обнаружили авиационную бомбу времён Великой Отечественной войны. Снаряд лежит на глубине около двух  метров и, по мнению специалистов, может представлять угрозу не только для  посетителей зоны отдыха, но и жителей соседних домов.

В настоящее время территория озера в районе опасной находки отцеплена, на месте дежурят полицейские.

Бомбу, длина которой около 70 сантиметров, уже обследовали водолазы Северного флота. Специалисты посчитали невозможным её транспортировку, поэтому саперы будут взрывать опасный объект на месте. Операцию назначили на 12 часов среды. Несмотря на то, что  находка лежит под водой и военные прикроют её мешками с песком, в опасную зону попадают жилые дома, расположенные рядом. Поэтому городские власти провели сегодня заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, во время которого было принято решение эвакуировать жителей многоэтажек, которые  потенциально попадают в  километровую зону  поражения осколками. Людей эвакуируют в ближайшую школу, для этого муниципальные власти выделят транспорт. Рядом с опустевшими подъездами будут дежурить полицейские. Эксперты полагают, что на дне озера могут находиться  и другие снаряды, так как в военное время  лётчики обычно сбрасывали  сразу несколько смертоносных кассет в зоне поражения. Движение транспорта в районе Семёновского озера на время взрыва будет перекрыто, это стоит учесть всем автомобилистам. 

- Мы регулярно находим боеприпасы, потому что их земля отторгает,  - пояснил журналистам «Арктик-ТВ» Александр Фролов, первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Мурманской области. - Как правило, авиационные бомбы находятся в самолёте в связке. Тому есть опыт 2009 года, когда грейдер на дороге в Раякоски, проводя земляные работы, вскрыл связку из шесть штук точно таких же авиабомб.

 

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