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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.02.24 19:30

«На людей посмотреть, себя показать»: мурманчане готовы очно голосовать за Президента РФ

Совсем скоро по всей стране пройдут дни всенародного голосования, которые определят будущего Президента России. Журналисты телекомпании «Арктик-ТВ» решили узнать у мурманчан, почему они идут на выборы.

– Пойдете на выборы?

– Да! Обязательно!

– Почему?

– Гражданский долг обязывает.

– Гражданский долг обязывает, тем более при нынешней политической обстановке, как я думаю, стоит идти.

- Пойдете голосовать или онлайн?

– Нет. Только сам, только с супругой и с детьми.

– А почему?

- Так принято было у наших родителей.

- Будете голосовать?

– Буду, да!

– Онлайн или физически пойдёте?

– Физически!

- А почему именно физически?

– Хочу поучаствовать лично, мне понятна эта атмосфера, на людей посмотреть, себя показать.

- Пойдете на выборы? Знаете, что дистанционно можно?

– Я буду дистанционно голосовать.

- Почему?

– Так удобнее.

- Пойдёте голосовать?

– Скорее всего да. Я ещё не задавался этим вопросом для себя.

- Вы знаете про дистанционное голосование, что это такое?

– Я об этом слышал, но не так углублялся сильно, чтобы дистанционно голосовать. Я, наверное, как и по классике, просто пойду в пункты выборов и всё.

– А почему именно пешочком в пункт, а не онлайн?

– Для здоровья полезно пешочком ходить.

- Скажите, как относитесь к выборам?

– Отлично!

– Пойдете?

– Конечно!

– А вы знаете, что можно проголосовать онлайн?

– Знаю, но мне удобнее так.

– Пойдете на выборы?

– Обязательно!

– Вы в пункты или онлайн будете голосовать?

– Нет, я люблю ходить туда, где голосуют все.

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