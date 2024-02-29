«На людей посмотреть, себя показать»: мурманчане готовы очно голосовать за Президента РФ
– Пойдете на выборы?
– Да! Обязательно!
– Почему?
– Гражданский долг обязывает.
– Гражданский долг обязывает, тем более при нынешней политической обстановке, как я думаю, стоит идти.
- Пойдете голосовать или онлайн?
– Нет. Только сам, только с супругой и с детьми.
– А почему?
- Так принято было у наших родителей.
- Будете голосовать?
– Буду, да!
– Онлайн или физически пойдёте?
– Физически!
- А почему именно физически?
– Хочу поучаствовать лично, мне понятна эта атмосфера, на людей посмотреть, себя показать.
- Пойдете на выборы? Знаете, что дистанционно можно?
– Я буду дистанционно голосовать.
- Почему?
– Так удобнее.
- Пойдёте голосовать?
– Скорее всего да. Я ещё не задавался этим вопросом для себя.
- Вы знаете про дистанционное голосование, что это такое?
– Я об этом слышал, но не так углублялся сильно, чтобы дистанционно голосовать. Я, наверное, как и по классике, просто пойду в пункты выборов и всё.
– А почему именно пешочком в пункт, а не онлайн?
– Для здоровья полезно пешочком ходить.
- Скажите, как относитесь к выборам?
– Отлично!
– Пойдете?
– Конечно!
– А вы знаете, что можно проголосовать онлайн?
– Знаю, но мне удобнее так.
– Пойдете на выборы?
– Обязательно!
– Вы в пункты или онлайн будете голосовать?
– Нет, я люблю ходить туда, где голосуют все.