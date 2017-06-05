«На лыжах в лето» отправились жители Кировска

В Кировске в минувшие выходные закрыли зимний лыжный и открыли летний сезон катания. Впервые в истории города прошёл забег «На лыжах в лето».

Спортсмены отметили наступление летних денечков соревнованиями на лыжном стадионе. Не побоявшись неласковой июньской погоды, на старт вышли около сотни любителей активной жизни. Каждый получил памятный значок «Встретил лето на лыжах» и заряд позитива.

Некоторые участники вышли на дистанцию в шортах. Другие решили разбавить масс-старт яркими карнавальными костюмами. Лыжню вместе со спортсменами разделили ездовые собаки. А замерзших спортсменов организаторы отогревали горячим чаем и сладостями.

Видео: www.opentown.ru