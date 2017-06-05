День за днём с «Арктик-ТВ»05.06.17 19:30
«На лыжах в лето» отправились жители Кировска
В Кировске в минувшие выходные закрыли зимний лыжный и открыли летний сезон катания. Впервые в истории города прошёл забег «На лыжах в лето».
Спортсмены отметили наступление летних денечков соревнованиями на лыжном стадионе. Не побоявшись неласковой июньской погоды, на старт вышли около сотни любителей активной жизни. Каждый получил памятный значок «Встретил лето на лыжах» и заряд позитива.
Некоторые участники вышли на дистанцию в шортах. Другие решили разбавить масс-старт яркими карнавальными костюмами. Лыжню вместе со спортсменами разделили ездовые собаки. А замерзших спортсменов организаторы отогревали горячим чаем и сладостями.
Видео: www.opentown.ru
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