На лыжной трассе в Мурмашах состоялся ретро-забег «Назад в СССР»

Мероприятие посвящено Всероссийскому дню зимних видов спорта.

Более пятидесяти человек из Мурмашей, Колы, Туломы, Молочного, Мурманска и Североморска встретились на лыжне. У каждого спортсмена был свой атрибут времён Советского Союза: шапка-петушок, шерстяной костюм, высокие гетры и деревянные лыжи на ремнях, сообщает администрация Кольского района.

За самые яркие образы организаторы вручали специальные подарки, все участники получили дипломы и памятные медали.