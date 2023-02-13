День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.02.23 19:30
На лыжной трассе в Мурмашах состоялся ретро-забег «Назад в СССР»
Мероприятие посвящено Всероссийскому дню зимних видов спорта.
Более пятидесяти человек из Мурмашей, Колы, Туломы, Молочного, Мурманска и Североморска встретились на лыжне. У каждого спортсмена был свой атрибут времён Советского Союза: шапка-петушок, шерстяной костюм, высокие гетры и деревянные лыжи на ремнях, сообщает администрация Кольского района.
За самые яркие образы организаторы вручали специальные подарки, все участники получили дипломы и памятные медали.
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Последние комментарии
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Валерия
09.02.23 17:00
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