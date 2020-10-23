На мат надо отвечать хорошим литературным языком. Он у нас очень богат и очень красив

Журналисты телередакции «Арктик-ТВ» решили поинтересоваться у мурманчан, когда они считают уместным использование нецензурной лексики? И как реагировать на матерящихся людей?

Мы получили любопытный срез мнений и оценок наших земляков:

- Когда по кайфу... Когда ситуация требует этого. Я, например, сегодня шёл, на улице такая погода, как поскользнулся, вот тогда от души выругался.

- А как реагировать на человека, который на тебя матерится?

- Можно в ответ на него поматериться.

- Когда уместно использовать нецензурную брать?

- Когда что-то плохое говорят в ответ.

- А что делать, если человек на тебя матерится?

- Спокойно. Отвернуться и уйти.

- Вообще, конечно, нежелательно. Нецензурно выражаться неправильно. Я считаю, а я девочка, то девочкам не нужно использовать нецензурную лексику, нужно быть леди.

- А что делать, если человек на тебя матерится? Как на это реагировать?

- Тут ещё смотря, какая ситуация. Но я считаю, что не нужно отвечать ему матом в ответ. Я считаю, что никак не нужно реагировать. Просто отвернуться и уйти.

- Никогда. Только когда очень больно. Это помогает.

- А что делать, как реагировать, если человек на вас матерится?

- Никак. Не надо никак реагировать.

- Когда кирпич упадет на ногу.

- А как нужно реагировать на человека, который на тебя матерится? Что делать?

- Я ухожу в сторону. Затрудняюсь, можно ответить тем же.

- Когда и в каких ситуациях можно использовать нецензурную брань? Когда она себя оправдывает?

- В основном, когда злишься или ещё что-нибудь. Боль в основном, боль. Когда сил, так сказать, никаких нет, начинаешь выражаться.

- А что делать, если к тебе подходит человек и начинает материться? Как тогда реагировать?

- Либо просто уйти от него. Да, игнорировать. Они сами успокаиваются.

- Никогда, в моем понимании.

- А что делать, если на вас матерится человек?

- Ответить простым русским словом. Хорошим литературным языком. Он у нас очень богат и очень красив.