На мемориальном комплексе «Воинам, погибшим в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны» юнармейцы провели патриотическую акцию

Старое кладбище Мурманска располагается в районе Верхне-Ростинского шоссе. Здесь захоронено немало бойцов, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. На этой территории располагаются могилы Анатолия Бредов и Александра Журбы.

Вот только мемориал среди мурманчан как-то не принято посещать. Исправить эту несправедливость решили представители регионального штаба «Юнармии». Но сначала участники почтили память погибших минутой молчания.

Сергей Тян, заместитель начальника штаба регионального отделения «Юнармии»: «У нас начинается акция «Верни герою имя». Это всероссийская акция военно-патриотической направленности от нашего движения «Юнармия». Ребята - юнармейцы убирают обелиски, памятники, наводят порядок на территориях захоронения».

Такая акция проходит по всей стране. От Севастополя до Мурманска молодые патриоты убирают территории возле памятников и мемориалов, чтобы напомнить жителям России об истории страны.

Константин Воробьев, командир юнармейского отряда «Патриот», ученик 11 класса кадетской школы: «Мы - юнармейцы, мы - патриоты своей страны. Патриотами не рождаются, патриотами становятся. А для того, чтобы стать патриотом, нужно любить Родину, участвовать во всех военно-патриотических мероприятиях. Мы участвуем и показываем, что мы настоящие патриоты своей страны, потому что заявить, что ты патриот, нельзя, нужно показать, что ты патриот».

Константин уверен, что таким способом ребята транслируют свою патриотическую точку зрения и стимулируют мурманчан присоединяться к такой работе и таким акциям.