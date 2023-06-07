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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.06.23 19:30

На месте бывшего карьера зашумит сосновый лес!

По автодороге Мурманск-Лотта на 94 км состоялась посадка деревьев. Событие приурочено ко Дню эколога и марафону экосистемы в Мурманской области.

Инструктаж по посадке деревьев проводит инженер охраны леса Кольского лесничества Юрий Сверчков.

Раньше на этом участке был карьер, в котором добывали песок. Теперь, как видите, пустырь, который решили облагородить и засадить сосной. Технология процесса проста – отделить саженец от братьев и учесть соблюсти интервал между будущими деревьями.

Анна Шинкаренко, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Мы, как на физкультуре, встаем на ширине плеч между флажками - это расстояние между соснами 50 см. Вот в такой последовательности мы и садим саженцы.

Лопату в землю, затем в сторону, саженец в лунку и прикопали двумя движениями».

- У Вас до автоматизма всё. Вы сколько уже саженцев за свою жизнь посадили?

Юрий Сверчков, инженер охраны леса Кольского лесничества: «Я с 1986 года сажаю практически каждый год, но может быть, в последнее время столько уже не сажаем. Раньше площади были у нас и по 50 и по 100 гектар».

Это порода сосны неприхотливая и приживается в нашей местности без особых проблем. Саженцы выращивают в специальных теплицах Авиалесоохраны в Мурмашах.

- Зинаида Вячеславовна, скажите, почему выбрано это место для посадки?

Зинаида Середа, министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области: «На самом деле у нас очень большие площади, которые нуждаются в лесовосстановлении. Часть территорий у нас восстанавливаются естественным путем, а где-то нужно лесу помочь. Данный участок выбран, потому что здесь лес самостоятельно восстановиться не сможет, поэтому мы ему помогаем, высаживаем сегодня ёлочки».

- Вы так активно, бодренько делаете, как будто уже не первый раз.

Камилла Петрова, помощник министра природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области: «Сегодня впервые. В прошлом году у нас также проходили посадки, но, к сожалению, мне не удалось в них поучаствовать. А вот сегодня я здесь».

Среди волонтёров были и опытные ребята, которые уже не первый год занимаются лесовосстановлением. Дмитрий Митин на протяжении трёх лет принимает участие в различных экологических акциях, не остался в стороне и в этот раз.

Дмитрий Митин, координатор «Молодёжки» Народного фронта Мурманской области: «Сейчас начали линию сажать, надеюсь, что сосенки вырастут и нас будут радовать. Надеюсь, что в Мурманске будет побольше сосен».

Как отметили представители Кольского лесничества, затем их сотрудники наблюдают, как ведут себя хвойные, какой-то процент приходится подсаживать, задача закончить работу до конца июня, после растения будут хуже приживаться.

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