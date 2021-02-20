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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.02.21 19:30

На месте недавней трагедии на озере Канентъявр представители московской медиатусовки проводят рискованные заезды

На озере в Мурманской области, где погиб водитель шнекоротора, продолжают проводить заезды. Курсы экстремального вождения привлекают представителей столичной медиатусовки. Организаторы курсов решили не останавливать поток туристов, готовых оставлять круглые сумму в обмен на острые ощущения.

Напомним, в начале недели на озере Канентъявр случилась трагедия. Автомобиль спецтехники на базе «УРАЛа» весом около 20 тонн затонул в озере на 10-метровой глубине. В нём находился водитель Сергей Валевин.  Он не смог выбраться из кабины и утонул. Сергей был одним из трёх машинистов шнекороторных снегоуборщиков в нашем регионе. В прошлом году наша телекомпания снимала материал о том, как рабочие чистят дорогу к Териберке от завалов, каждый год десятки туристов здесь попадают в снежный плен. Тогда Сергей из скромности говорить на камеру не захотел, он просто молча делал свою работу.

Теперь его многотонный шнек покоится на дне озера. А о происшествии многие и вовсе позабыли. Напомним, что такая тяжёлая техника оказалась на льду водоёма неслучайно. Водитель готовил трассу для экстремального вождения. BMW-покатушки на Канентъявре так и не отменили. Наоборот, недавно на озере собиралась целая медиатусовка. Среди гостей Big Russian Boss, Тамби Масаев и Ресторатор.

В аккаунтах столичного бомонда то и дело мелькают кадры с места курсов экстрим-вождения. Ребята, не жалея крепких выражений, веселятся, отправляя дорогущие иномарки в управляемый занос. Им нет дела до трагедии, а ведь там под толщей льда лежит грузовик, когда-то спасавший людей в ненастье, но теперь ставший многотонной могилой.

Тем временем по факту гибели машиниста шнекоротора возбуждено уголовное дело. В помещениях организации, где работал погибший  водитель, проведены обыски. Следователи выясняют, по чьей воле занимался шабашкой Сергей

Алина Александрович, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Мурманской области: «В рамках уголовного дела проведены обыски. Следственные действия проводились в рамках уголовного дела. Обнаружена и изъята документация в Мончегорске, Мурманске и Кильдинстрое. Изъята документация, путевые листы и документация, регламентирующая ход снегоочистительных работ, должностные инструкции».

Как известно, в регионе давно существует интерес к зимнему дрифту. Замерзшее озеро – идеальная площадка для ледовых тренировок на высоких скоростях. По словам экспертов, отменять их не стоит.

Юрий Сергеев, организатор дрифт-соревнований: «Я за разумную организацию. Это огромный масштаб, который даёт делать разную конфигурацию под разных водителей: можно сделать поменьше для начинающих и чуть более, и чуть более сложную - для опытных гонщиков».

В МЧС также пояснили, что ведомство не возражают против гонок.

Толщина льда на озере составляет 45 сантиметров. Поверхность водоёма способна выдерживать вес двух легковушек. Скорее всего, курсы БМВ стоимостью 99 тысяч рублей за два дня (сумма указана на сайте компании)   будут проводится и дальше, а с погибшим водителем родные и близкие простились в небольшом посёлке Кильдинстрой, где он и проживал.

 

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