На метеостанции на острове Вайгач установили защиту от медведей

Из-за глобального потепления и сокращения ледяных масс в Арктике белые медведи стали всё чаще выходить к людям, а как известно именно этот хищник считается одним из самых опасных в мире. Совсем недавно на метеостанции имени Федорова, которая располагается на острове Вайгач, установили новое оборудование, которое позволит защитить сотрудников от неожиданных встреч с белыми медведями. И в первый же день система безопасности предотвратила несчастный случай.

Установить прожектора, решётки на окна и видеонаблюдение метеорологам помог Всемирный фонд дикой природы. Сразу после запуска системы, камера запечатлела белого медведя, который стоял прямо у входа в здание. Хорошо, что в этот момент никто из сотрудников станции не открыл дверь. Самки с малышами так же частенько подходят вплотную к людям и совершенно не боятся. Метеорологи уверены, что на этом медведи не успокоятся и не покинут ареал людей – впереди долгая и морозная зима.