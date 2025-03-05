На Международном арктическом форуме, который состоится 26 и 27 марта в Мурманске, обсудят реализацию мастер-планов арктических городов

Уважаемый президент В В Путин, уважаемые депутаты и сенаторы !!! Мы граждане РФ просим Вас вернуть людям возможность оплаты наличными за мобильную связь в терминалах !!! Без личных кабинетов и гос

Д.О. Вернер

Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...