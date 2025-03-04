На Международном арктическом форуме, который состоится 26–27 марта, в Мурманске представят результаты конференции «Вселенная белого медведя»

Конференция «Вселенная белого медведя» состоится в середине марта на площадках в Москве, Анадыре, Санкт-Петербурге и Якутске, также будет организован телемост для арктических регионов. В программу войдут 25 сессий с участием представителей федеральных и региональных органов власти, бизнеса и науки.

Во время тематической сессии форума эксперты обсудят такие темы, как сохранение арктического биоразнообразия в условиях активного социально-экономического развития Заполярья, внедрение экологических принципов и технологических стандартов на Северном морском пути, мониторинг многолетней мерзлоты и уникальных арктических экосистем, а также туризм на Крайнем Севере.

Конференция «Вселенная белого медведя» состоится в середине марта на площадках в Москве, Анадыре, Санкт-Петербурге и Якутске, также будет организован телемост для арктических регионов. В программу войдут 25 сессий с участием представителей федеральных и региональных органов власти, бизнеса и науки.