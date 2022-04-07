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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.04.22 19:30

На Межрегиональном форуме «Синергия севера» рассмотрели вопросы развития системы социальной защиты граждан с проблемами зрения

Мурманское социально-реабилитационное предприятие «Севертара» действует с 1959 года. Большинство из них инвалиды. Основной вид деятельности – производство гофрированной бумажной и картонной тары. Такое производство, по понятным причинам, не может обойтись без бюджетной поддержки.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Мурманская область предоставляет субсидию на оборотные средства, на оборотное сырьё, чтобы организация могла спокойно функционировать, а наши граждане были обеспечены рабочими местами».

Благодаря рабочим местам северяне с инвалидностью могут социализироваться и не чувствовать ограничений. Тему занятости людей с ограниченными возможностями обсудили во время межрегионального форума «Синергия севера», который состоялся в Мурманске. Одним из участников встречи стал президент Всероссийского общества слепых. Владимир Сипкин, который не первый раз уже отмечает опыт нашего региона.

Владимир Сипкин, президент «Всероссийского общества слепых», г. Москва: «Сегодня отечественному производителю дают приоритет, мы надеемся на то, что, являясь полностью 100 процентов учредителями таких предприятий Всероссийского общества слепых, а их у нас 166, им окажут поддержку».

Нарушения зрения - не приговор, подтверждение тому целая выставка  предметов народного творчества, соделанных руками инвалидов и аккуратно расположенная по соседству. Такое далеко не каждый здоровый человек сможет смастерить. Повод работодателям задуматься, усидчивости и целеустремлённости многих людей с ограничениями можно позавидовать.  

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