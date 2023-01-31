На мобильном телекоммуникационном комплексе военнослужащие СВ отработали установку каналов спутниковой связи

На полигоне недалеко от Мурманска военнослужащие отдельного батальона управления армейского корпуса Северного флота провели учения по связи на местности.

В течение нескольких дней связисты отрабатывали взаимодействие подразделений и работу полевых узлов связи в условиях Крайнего Севера и Арктики. Экипажи тестировали оборудование в различных диапазонах частот на максимальной дальности работы.

На мобильном телекоммуникационном комплексе военнослужащие отработали установку каналов спутниковой связи, с помощью которой можно передавать защищенный видеосигнал. В тренировке приняли участие более 100 военнослужащих и 30 единиц техники, в том числе подвижные радиостанции различных видов радиосвязи на базе грузовых автомобилей высокой проходимости.