День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.02.23 19:30
На модернизацию систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области в ближайшие два года направят 1 млрд рублей
На эти средства модернизируют почти 58 км инженерных сетей.
Планируется подключить систему канализации в посёлке Шонгуй к водоотведению Кильдинстроя, затем подключить к очистным сооружениям канализацию посёлка Молочного.
Будет заменено устрашившее оборудование.
Более 600 млн рублей выделят из Фонда развития территорий, остальную сумму направят из областного бюджета.
Решение принято на правительственной комиссии по региональному развитию, в работе которой принял участие губернатор региона Андрей Чибис.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Как развивалась и чем жила производственная сфера России последние три месяца - обзор hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-
Последние комментарии
Арина
29.01.23 21:59
Полностью поддерживаю Глеба. Запад нас за людей не считает, а мы их языком пользуемся. Все названия должны быть на русском, хватит уже этой иностранщины, надоело
Ольге Курзатовой, "педагогу"
29.01.23 21:47
Ужасно то, что таких людей допускают к работе, связанной с образованием и воспитанием детей. Такой бред написать, да еще таким стилем! Если кому не нравится наш город, тем более наш президент, езж
Ольга Курзоватова (Илатовская), педагог МБУ ДО Первомайский ДДТ.
27.01.23 23:49
Здравствуйте, коллеги по работе и общей борьбе, мурманчане, гости Кольского Заполярья, города-героя Закат коммунизма! Я, педагог муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования г. Мур
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Экспроприатор». Художественный сериал, 16 серия (16+)23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Прибавку к зарплате чаще получают те, кто просит больше-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 73 копейки, доллар ослаб на 8 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС выработала более 1 млрд кВтч в январе 2023 года-PRO ЖКХ (18+)Сумма взноса за капитальный ремонт появится в квитанциях за электроэнергию и обращение с ТКО-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Законопроект о самозапрете на выдачу кредитов одобряют 7 из 10 россиян