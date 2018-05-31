День за днём с «Арктик-ТВ»31.05.18 19:30
На мосту перед аэропортом у бензовоза произошла протечка
На мосту перед аэропортом в Мурмашах у бензовоза произошла протечка содержимого ёмкости. Очевидец заметил, как водитель бензовоза пытается устранить утечку жидкости из цистерны. Видеорегистратор зафиксировал след от разлива, который растянулся на несколько десятков метров вдоль проезжей части оживлённой магистрали.
Пользователи соцсетей обеспокоены, что жидкостью, возможно, оказался бензин и он может негативно повлиять на экосистему реки Кола.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Нам интересно Ваше мнение21.05.18: Новое правительство России, сформированное 18 мая, соберется на своё первое заседание 22 мая. Каких решений вы ожидаете от наших рулевых экономики страны?Проголосовало: 235 человек
-
Последние комментарии
Александр
31.05.18 07:22
Ну вы даёте. Такую ахинею за чистую монету выдаете.
Наталья
30.05.18 20:21
Здравствуйте. Мы поменяли окна. Старые рамы работники вынесли и оставили возле подъезда. А на следующий день позвонили с ЖЭКа и сказали, чтобы убирали. Кто должен убирать строительный мусор собственни
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Юрий
30.05.18 18:46
А ничего, что уже неделю температура в районе 8 - 16, а ночью 4 - 6?
Комментарий к новости:В Североморске отключили отопление
-
Календарь
ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире01:00Городские хроники (12+)01:15«Tele Travel». Информационная программа (12+)01:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиРост цен на репчатый лук заставил «плакать» домохозяек-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 57 копеек, евро вырос почти на 6 копеек-PRO ЭнергетикуВерховный суд Российской Федерации подтвердил легитимность действий комитета по тарифному регулированию Мурманской области-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 1 июня-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыПенсионные страдания: в правительстве не договорились, решать Путину