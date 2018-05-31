На мосту перед аэропортом у бензовоза произошла протечка

На мосту перед аэропортом в Мурмашах у бензовоза произошла протечка содержимого ёмкости. Очевидец заметил, как водитель бензовоза пытается устранить утечку жидкости из цистерны. Видеорегистратор зафиксировал след от разлива, который растянулся на несколько десятков метров вдоль проезжей части оживлённой магистрали.

Пользователи соцсетей обеспокоены, что жидкостью, возможно, оказался бензин и он может негативно повлиять на экосистему реки Кола.