На мурманчан чихают с большой колокольни!

В Мурманске два здания по улице Полухина затапливает с двух сторон. Кровля течёт, в подвалах, судя по ароматам и влажности в подъездах, тоже не всё благополучно. Жильцы зданий неоднократно пытались добиться решения своих проблем, но ни управляющей компании, ни депутатам Сорокиной и Вологдину, которые избирались по этому округу, до бед народа дела нет.

Дом номер 16 на улице Полухина встретил съёмочную группу «Арктик-ТВ» распахнутыми дверями. Встречу даже можно назвать тёплой: внутри - тропики, парит подвал, объектив камеры сразу запотела.

- Никто не занимается этим. Зайдут они, посмотрят вот здесь, а если туда под первую квартиру пролезть… Сосед сфотографировал, даже показывал фото, там такая лужа, там опарыши! Там вообще ужас! - красочно рассказывает о прелестях подвальной жизни Людмила Грибкова, житель дома № 16 по улице Полухина.

Трубы в подвале текут не год и даже не два. Людмила Грибкова показывает письма в разные инстанции. Вот - за 2011 год, другое датировано аж 2008 годом. Однако в ответ - одни отписки. То денег нет, то ждите своей очереди. Не хотят вникать в беды жильцов и депутаты, избранные по этому двухмандатному округу: Василий Вологдин и Ольга Сорокина.

- Звонили, писали, приходили они тут, смотрели, =- вспоминают жильцы дома.

А в сентябре этого года в доме начали ремонтировать кровлю. Но так и не закончили. Теперь с крыши в подъезд льются ручьи талого снега. И снова никакой реакции.

- В сентябре начали делать крышу, но вот до сих пор не сделали, - опять сообщают журналистам обиженные мурманчане.

Через несколько метров от улицы Полухина, 16 дом номер 14. Здание-близнец - с такими же проблемами. Здесь тот же запах в подъезде, также течёт кровля.

- Я живу с 2012 года. Крыша-то течёт! И прямо в квартиру. И всё сама делала ремонт. Бабушка-инвалид! – возмущается Любовь Бурдова, житель дома № 14 по улице Полухина.

Из-за повышенной влажности, говорят жильцы, комары в доме не исчезают даже зимой. На первом этаже живёт молодая семья с двумя детьми 10 и 5 лет. Мальчишки круглый год ходят с укусами кровососущих насекомых. А в последнее время в доме заметили нашествие крыс.

- Моя мама, куда только не писала! И в администрацию, и депутату, куда только не писала, рассказывает Татьяна Коваль, жилец дома № 14 по улице Полухина. - Бестолку всё. Всем до лампочки. Чихать с большой колокольни, как говорится.

В решение своих проблем жильцы уже не верят. Ведь если от них отвернулись даже те, кто обещал защиту их интересов и спокойной жизни, то надеяться уже практически не на что. Остаётся продолжать писать жалобы и получать отписки от разных инстанций.