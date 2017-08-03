На мурманских дорогах прошёл рейд «Встречная полоса»

Сотрудники областного ГИБДД регулярно проводят рейд «Встречная полоса». Для этого на участки патрулирования выходят не только спецмашины, но и инспекторы на гражданских автомобилях.

Ежегодно в мире больше миллиона человек погибает в ДТП. За первое полугодие 2017 года в Мурманске зарегистрировано 306 аварий, в которых пострадали участники движения. 410 человек получили травмы различной степени тяжести, а для 20 всё закончилось летальным исходом.

Большое количество аварий происходит по вине тех, кто, нарушая предписания знаков и разметки, выезжает на встречную полосу. Пресекать такие нарушения - цель регулярного профилактического мероприятия «Встречная полоса». Оно стало уже для автолюбителей и инспекторов дорожного движения традицией.

- Водители иногда совершают манёвры, например, объезжая транспортные средства в потоке, делая обгоны, пересекают сплошную линию разметки, - говорит Дмитрий Либгард, заместитель начальника отдела ГБДД МВД России по городу Мурманску. – Аналогичные нарушения совершаются и в зоне действия знака «Обгон запрещён». Неуверенные в себе водители, неуверенные в манёвре совершают лобовые столкновения с другими транспортными средствами уже на встречной полосе.

Из-за специфической местности у нас в регионе аварийным участком можно назвать чуть ли не каждый подъём на сопку, не говоря уже о крутых поворотах на дорогах. Неудивительно, что выезды на встречную полосу с нарушенными условиями видимости, часто заканчиваются лобовыми столкновениями. Подобные аварии могут закончиться смертью и водителей, и пассажиров.

Для повышения эффективности работы сотрудники ГБДД работаю в тандеме.

- Мой напарник ведёт скрытый патруль. Далее он сообщает мне о нарушении по рации, - рассказывает об особенностях работы Илья Чайковский, инспектор ДПС ГБДД по Кольскому району. – Я останавливаю машину, объясняю нарушителю, какие требования правил он нарушил. При необходимости показываю ему видеозапись.

За первое полугодие зарегистрировано 58 административных нарушений, связанных с выездом на встречную полосу. За такие нарушения водителям грозит штраф в 5000 рублей и лишение права управления автомобилем на полгода. А за повторные обгоны через сплошную линию можно лишиться водительского удостоверения и на целый год.