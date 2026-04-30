На мурманском перекрестке улиц Карла Маркса и Софьи Перовской скорректировали схему движения транспорта

Теперь на оживленном перекрестке в центре Мурманска введена ещё одна фаза движения для проезжающего транспорта. Сотрудники Управления дорожного хозяйства уже смонтировали дополнительные стрелки на светофорах.

Антон Глухов, заместитель директора Управления дорожного хозяйства г. Мурманска: «Правые пороты с дополнительной секцией при движении с улицы Профсоюзов на Карла Маркса, подъём в сторону Буркова. И левая стрелка дополнительная при движении со стороны Буркова по Карла Маркса, спуск в сторону Профсоюзов».

Таким образом, специалисты планируют уменьшить заторы на дорогах и, конечно, обеспечить безаварийность на этом участке.

Для пешеходов перемен нет, кроме небольшого увеличения времени ожидания – всего 15 секунд.